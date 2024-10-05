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▲高捷公司出動軌道高壓沖水車，徹底清理上下行軌道軌間殘存樹葉與濕泥。（圖／高市府捷運局提供）

▲高雄輕軌團隊夜以繼日加速復原工作，清理上下行軌道軌間殘存樹葉。（圖／高市府捷運局提供）

高雄輕軌於風災過後動員數百人次及大量機具設備徹夜搶修，夜以繼日加速復原工作，已於10月4日下午兩點恢復全線正常營運，收車後從深夜到清晨營運前，持續投入人力機具，清理軌道區落葉，工作人員接力48小時不停歇，以提供旅客安全、平穩、舒適的搭乘服務。捷運局長吳嘉昌今日下午視察輕軌軌道區清理情形時表示，因風災後尚有落葉與濕泥留於軌道當中，為提升旅客搭乘舒適性，讓輕軌列車行駛更順暢，軌道區落葉清除作業不停歇，捷運局責成高捷公司持續加速作業。高捷公司並於5日凌晨開始，從深夜時刻到上午，總計投入65人以吹樹葉機，將樹葉集中並撿拾打包移除等軌間落葉清除作業。今日中午以軌道高壓沖水車發進，徹底清理上下行軌道軌間殘存樹葉與濕泥；機廠維修人員通宵進行列車鋼輪洗滌，輕軌團隊恢復市容工作已48小時接力未間斷，為提供民眾穩定舒適的輕軌服務持續努力。捷運局表示，山陀兒風災後高雄輕軌克服萬難，短時間內恢復營運以提供城市居民重要公共運輸。輕軌營運過程當中如有特殊車輛調度，以致等候時間較長，敬請旅客見諒，捷運局及高捷公司將持續投入後續恢復市容及改善作業，盡速讓高雄輕軌持續提供大家方便安全且穩定安心的大眾運輸系統。