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▲山陀兒颱風造成屏東縣農損嚴重，受損作物列入天然災害現金救助與低利貸款範疇。（圖／屏東縣府提供）

山陀兒颱風重創屏東，行政院長卓榮泰於今（5）日，前往枋寮大庄海堤，視察破堤搶修進度，並指示相關單位務必於明年4月汛期來臨前完成修復。同時，行政院已核定辦理下埔頭、大庄、東海三區的聯合供水系統建設，卓榮泰也請當地居民配合解決當地海水管線遍佈的特殊景觀問題。周春米也向院長爭取支持屏東縣推動重要道路的桿線地下化，提升城市韌性。卓榮泰隨後前往佳冬了解蓮霧果園的農損情況。據屏東縣政府統計，這次颱風造成全縣農漁畜損害累計超過2.2億元，農民的損害申報仍在各鄉鎮公所持續進行中。周春米向院長請求，將全縣所有受損作物列入天然災害現金救助與低利貸款範疇，並簡化申報程序，避免現勘，以加速救助流程。在枋寮大庄海堤破損的搶修工作上，經濟部第七河川局已投入消波塊及太空包應急處理，預計一週內完成缺口搶修，並計畫修建100公尺海堤及3座離岸堤，總經費約9000萬元，預定明年8月完工。卓榮泰強調，如果冬季海象穩定，應加速工期，務必在明年汛期前完工。卓榮泰對大庄養殖區海水管線密佈的現象感到印象深刻，並表示，如果這些管線能如同公路電纜地下化，將有助於減少災害損失。目前屏東縣下埔頭、大庄及東海地區的海水供應系統工程已核定部分經費，但部分計畫尚未核定，卓院長表示有信心推動預算，並呼籲居民配合改善這一「世界奇觀」。針對農業損失，農業處統計顯示，截至10月5日，已有超過2000公頃的農地受損，主要影響作物包括香蕉、蓮霧、胡瓜等。周春米要求農損申報流程能再從簡加速，並呼籲農業部檢討農業保險的理賠條件，以降低農民的風險。卓榮泰表示，農業部已經針對颱風災損制定補助標準，將持續簡化程序，並提供便利的申報工具，確保農民能迅速獲得救助。