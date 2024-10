我是廣告 請繼續往下閱讀

▲秀彬(左起)、太顯、然竣、杋圭、休寧凱二度登台開唱。(圖/記者李政龍攝)

▲TXT狂秀中文撩MOA。(圖/記者李政龍攝)

▲TXT被求婚,欣然答應9000名歌迷。(圖/記者李政龍攝)

▲TOMORROW X TOGETHER(TXT)成員秀彬(SOOBIN)。(圖/記者李政龍攝)

▲TOMORROW X TOGETHER(TXT)成員杋圭(BEOMGYU)。(圖/記者李政龍攝)

▲TOMORROW X TOGETHER(TXT)成員太顯(TAEHYUN)。(圖/記者李政龍攝)

▲TOMORROW X TOGETHER(TXT)成員休寧凱(HUENINGKAI)。(圖/記者李政龍攝)

南韓天團BTS(防彈少年團)的最強師弟團TOMORROW X TOGETHER(TXT)成員然竣(YEONJUN)、秀彬(SOOBIN)、杋圭(BEOMGYU)、太顯(TAEHYUN)、休寧凱(HUENINGKAI)今(5)日起一連2天在「林口體育館」舉辦演唱會,1場吸引9000名MOA(粉絲名)塞爆場館。活動上,5帥被全場求婚,休寧凱接受告白:「幸福的話,結婚!」然竣笑說只有今天1天,也因為突然多了9000名媳婦,他隔空喊話母親道歉:「媽媽Sorry!」相當爆笑。TOMORROW X TOGETHER是「BIGHIT MUSIC」繼2013年推出BTS防彈少年團後,相隔6年推出的5人男團,成員包含然竣、秀彬、杋圭、太顯、休寧凱等人,而他們的團名過長,大眾都以「TXT」簡稱他們。他們5位成員身高平均181公分,每一位長相俊美,擁有「撕漫男」封號。在2019年發行出道曲《Crown》後,即獲得破億佳績,後續推出的歌曲《9 and Three Quarters(Run Away)》、《LO$ER=LO♡ER》、《Good Boy Gone Bad》、《Sugar Rush Ride》、《Deja Vu》等,都會掀起樂壇一陣旋風;今年9月,然竣發行Mixtape《GGUM》,一樣在社群掀起模仿Challenge舞蹈挑戰,他也是團中第一位出個人單曲的成員,舞姿與洗腦旋律都受到熱烈討論。5帥開場以今年4月發行的新歌《Deja Vu》作為開場,隨後表演經典歌曲《Run Away》,接著成員一一自我介紹,休寧凱率先表示:「感謝各位來到我們的世界巡迴演唱會,能繼去年再來跟大家相聚,真的很開心!」太顯開心附和:「今天我們將為你們創造難忘的一天!」然竣跳到滿身汗,但熱情不減的高喊:「我非常想見到大家!」接著用中文說:「我想你們了!」短短5字就讓全場9000名MOA叫破喉嚨,杋圭也順應說中文:「想我了嗎?我也是!」休寧凱看到粉絲如此HIGH,希望大家:「要一直保持這樣的活力到最後喔!」秀彬輸人不輸陣,用中文大撩特撩:「我是讓MOA幸福的男子!」讓全場氣氛更加熱烈。杋圭其實很開心在台的2場演出都完售,「因為MOA的愛,連續讓我們開2天的演唱會,不愧是MOA,棒棒棒!」此時然竣接話:「MOA今天都做好心理準備了嗎?我們今天要一起玩通宵喔!!說完秒秀中文喊:「真的嗎?約定喔!」話家常差不多後,5位成員大玩女團NMIXX海嫄發明的流行語高喊「外貌check」,杋圭先是高八度喊「外貌check」後,一一點名要大家輪流耍帥,太顯率先捧臉、拋媚眼,再換然竣做出發射愛心的動作,秀彬則是比出臉頰愛心與飛吻,休寧凱當性感代表擺出揉唇的嫵媚姿勢,接著換杋圭在下巴比出7的耍帥動作、飛吻,隨後大家說要展現「團結力量大」的精神,齊聲用中文高喊:「MOA,愛你們!」便在熱烈的尖叫聲中,帶來《0X1=LOVESONG(I Know I Love You)feat.Seori》、《Devil by the Window》、《Maze in the Mirror》等表演。表演《New Rules》前,5位成員跟台下想互動詞,想出「今天我們在一起」、「幸福的話」後,大家突然沒詞彙,全場居然高喊「結婚」,成員一開始聽不懂,後來理解意思後,大家一致認同:「今天我們在一起,幸福的話,結婚!」然竣突然跟媽媽道歉:「(結婚)只有今天,媽媽對不起...」休寧凱最後高喊:「MOA真可愛,真受不了,我只好接受你們了!」更做出要抓手的動作,邀約大家逃跑,接著就帶來《New Rules》、《LO$ER=LO♡ER》等歌表演。