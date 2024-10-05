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▲秀彬（左起）、太顯、然竣、杋圭、休寧凱二度登台開唱。（圖／記者李政龍攝）

▲TXT狂秀中文撩MOA。（圖／記者李政龍攝）

▲TXT被求婚，欣然答應9000名歌迷。（圖／記者李政龍攝）

▲TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員秀彬（SOOBIN）。（圖／記者李政龍攝）

▲TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員杋圭（BEOMGYU）。（圖／記者李政龍攝）

▲TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員太顯（TAEHYUN）。（圖／記者李政龍攝）

▲TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員休寧凱（HUENINGKAI）。（圖／記者李政龍攝）

南韓天團BTS（防彈少年團）的最強師弟團TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員然竣（YEONJUN）、秀彬（SOOBIN）、杋圭（BEOMGYU）、太顯（TAEHYUN）、休寧凱（HUENINGKAI）今（5）日起一連2天在「林口體育館」舉辦演唱會，1場吸引9000名MOA（粉絲名）塞爆場館。活動上，5帥被全場求婚，休寧凱接受告白：「幸福的話，結婚！」然竣笑說只有今天1天，也因為突然多了9000名媳婦，他隔空喊話母親道歉：「媽媽Sorry！」相當爆笑。TOMORROW X TOGETHER是「BIGHIT MUSIC」繼2013年推出BTS防彈少年團後，相隔6年推出的5人男團，成員包含然竣、秀彬、杋圭、太顯、休寧凱等人，而他們的團名過長，大眾都以「TXT」簡稱他們。他們5位成員身高平均181公分，每一位長相俊美，擁有「撕漫男」封號。在2019年發行出道曲《Crown》後，即獲得破億佳績，後續推出的歌曲《9 and Three Quarters（Run Away）》、《LO$ER=LO♡ER》、《Good Boy Gone Bad》、《Sugar Rush Ride》、《Deja Vu》等，都會掀起樂壇一陣旋風；今年9月，然竣發行Mixtape《GGUM》，一樣在社群掀起模仿Challenge舞蹈挑戰，他也是團中第一位出個人單曲的成員，舞姿與洗腦旋律都受到熱烈討論。5帥開場以今年4月發行的新歌《Deja Vu》作為開場，隨後表演經典歌曲《Run Away》，接著成員一一自我介紹，休寧凱率先表示：「感謝各位來到我們的世界巡迴演唱會，能繼去年再來跟大家相聚，真的很開心！」太顯開心附和：「今天我們將為你們創造難忘的一天！」然竣跳到滿身汗，但熱情不減的高喊：「我非常想見到大家！」接著用中文說：「我想你們了！」短短5字就讓全場9000名MOA叫破喉嚨，杋圭也順應說中文：「想我了嗎？我也是！」休寧凱看到粉絲如此HIGH，希望大家：「要一直保持這樣的活力到最後喔！」秀彬輸人不輸陣，用中文大撩特撩：「我是讓MOA幸福的男子！」讓全場氣氛更加熱烈。杋圭其實很開心在台的2場演出都完售，「因為MOA的愛，連續讓我們開2天的演唱會，不愧是MOA，棒棒棒！」此時然竣接話：「MOA今天都做好心理準備了嗎？我們今天要一起玩通宵喔！！說完秒秀中文喊：「真的嗎？約定喔！」話家常差不多後，5位成員大玩女團NMIXX海嫄發明的流行語高喊「外貌check」，杋圭先是高八度喊「外貌check」後，一一點名要大家輪流耍帥，太顯率先捧臉、拋媚眼，再換然竣做出發射愛心的動作，秀彬則是比出臉頰愛心與飛吻，休寧凱當性感代表擺出揉唇的嫵媚姿勢，接著換杋圭在下巴比出7的耍帥動作、飛吻，隨後大家說要展現「團結力量大」的精神，齊聲用中文高喊：「MOA，愛你們！」便在熱烈的尖叫聲中，帶來《0X1=LOVESONG（I Know I Love You）feat.Seori》、《Devil by the Window》、《Maze in the Mirror》等表演。表演《New Rules》前，5位成員跟台下想互動詞，想出「今天我們在一起」、「幸福的話」後，大家突然沒詞彙，全場居然高喊「結婚」，成員一開始聽不懂，後來理解意思後，大家一致認同：「今天我們在一起，幸福的話，結婚！」然竣突然跟媽媽道歉：「（結婚）只有今天，媽媽對不起...」休寧凱最後高喊：「MOA真可愛，真受不了，我只好接受你們了！」更做出要抓手的動作，邀約大家逃跑，接著就帶來《New Rules》、《LO$ER=LO♡ER》等歌表演。