▲江蕙今天一登台開唱,全場2萬名觀眾跟著一起合唱。(圖/台北市觀傳局提供)

▲高爾宣今天第一次登上台北大巨蛋,覺得非常興奮。(圖/記者陳明安攝)

▲「小胖」林育羣今天獻唱當年爆紅曲目〈I Will Always Love You〉以及〈人海中遇見你〉。(圖/記者陳明安攝)

▲翁立友帶來搖滾版的〈我問天〉,別有一番風味。(圖/記者陳明安攝)

113年國慶晚會今(5)日於台北大巨蛋隆重登場,現場湧入2萬名觀眾,今晚最精彩的表演除了「二姐」江蕙時隔9年再度復出,還有各界歌王歌后輪番獻唱,包括黃妃今天身穿一襲紅色露肩禮服,獻唱招牌歌曲〈追追追〉;翁立友今天則帶來電音版的〈我問天〉和〈堅持〉,另外還有新生代歌手高爾宣則帶來高爾宣今也登台獻唱〈Good evening〉、〈Why you gonna lie〉,多位歌王歌后嗨翻大巨蛋。今天國慶晚會演出精彩絕倫,封麥9年的天后江蕙今日穿著一身黑牡丹斗篷褲裝現身,帶來3首歌曲〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉、〈甜蜜蜜〉,可以聽到她的嗓音沒有受到先前生病的影響,依舊清亮溫柔。許久沒有上台的她,也說才唱第一首〈甲你攬牢牢〉,就唱到快哭了,且因為想要在台上待久一點,所以特別拜託主辦單位讓她多唱一首。江蕙演唱結束後,由職棒6隊(富邦悍將、味全龍、樂天桃猿、中信兄弟、統一7-ELEVEN獅、台鋼雄鷹)、職籃9隊(臺北富邦勇士、新竹御嵿攻城獅、桃園璞園領航猿、福爾摩沙夢想家、臺北台新戰神、中信特攻、台啤永豐雲豹、台鋼獵鷹、高雄全家海神)超人氣啦啦隊員分別組成「職籃女孩」、「職棒女孩」,以及為今年11月即將在臺北大巨蛋舉行的「世界12強棒球賽」地主中華隊所成立的「台灣運彩CT AMAZE」及「紅運少女」共20位應援啦啦隊成員,以百分百的活力舞姿,為國慶晚會熱情應援。接著國慶晚會節目也緊扣時尚並結合永續環保主題,配合中華民國113年國慶,由伊林超模林嘉綺壓陣,集結113位伊林模特兒,身穿臺灣本土知名設計品牌服裝-agâru、BOB Jian、HANSEN ATELIER、INF、INMORIES、seizeyes、零廢時尚Story Wear、康延齡等輪番走秀。另外,還有新生代歌手高爾宣OSN、申力安、王ADEN接力獻唱,其中高爾宣獻唱〈Good evening〉、〈Why you gonna lie〉, 和多名伊林模特兒同台,開心表示「第一次來到大巨蛋表演,覺得超興奮、超開心。」今天還有國語、台語、客語、原住民語歌王歌后同台獻藝,黃妃身穿大紅色露肩禮服,演唱招牌歌曲〈追追追〉,且這次特別和嗩吶結合,碰出不同火花;「小胖」林育羣則與班班舞團Ben Team同台歌舞,演唱當年爆紅曲目〈I Will Always Love You〉以及〈人海中遇見你〉;創作歌手湯運煥(東東)與育達高中表演藝術科同學舞蹈搭配演出;卑南族古謠歌唱家紀曉君則與新竹縣尖石鄉嘉興國小暨義興分校合唱團、桃山國小合唱團合唱;最後則是台語金曲天王翁立友與八將團別出心裁的巧妙搭配。