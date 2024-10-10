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▲黎巴嫩位於中東戰略要地，自古是宗教多元國家，清真寺與馬龍派基督教的教堂比鄰而居。（圖／美聯社／達志影像）

▲真主黨的高度軍事化正是以色列一手催生。（圖／美聯社／達志影像）

以色列和真主黨（Hezbollah）的衝突越演越烈，幾將全中東都拖入戰火之中。有些西方媒體會用「恐怖組織」來稱呼真主黨，或者說真主黨全是由伊朗一手扶植。但這樣的標籤太過簡化，完全無法反映真主黨這個起源於黎巴嫩特殊的宗派政治體制，再加上宗教分裂和地緣政治衝突所催生的產物。黎巴嫩位於中東戰略要地，自古以來就是基督教文明與伊斯蘭文明衝突的前線，國內民眾有基督教也有穆斯林，同宗教底下又分為不同教派，首都貝魯特曾被譽為「中東瑞士」、「東方巴黎」旨在讚其文化多元薈萃，但也因為各宗派自立山頭，導致現代黎巴嫩發展出特殊的宗派政治體系。1943年現代黎巴嫩獨立後，建立了一個基於宗教派系比例分配權力的協商政治體系，各宗派按信奉人口比例獲得國會席次，總統由馬龍派基督徒擔任，總理由遜尼派穆斯林擔任，國會議長由什葉派穆斯林擔任。這體系最初的原意是避免各宗派彼此間惡性衝突，但結果卻適得其反，各宗派在政府間彼此掣肘，導致政府施政困難。且穆斯林與基督徒的價值觀難以調和，隨著黎巴嫩國內穆斯林人口越來越多，最終爆發內戰。而真主黨就是在1982年、於處於內戰中的黎巴嫩誕生。黎巴嫩南部居民大多是什葉派穆斯林，在此地誕生的真主黨也成為什葉派穆斯林社群的代表，開辦學校和醫院，發揮類似政府的職能，提供什葉派穆斯林廣泛的社會服務。而在黎巴嫩內戰結束後，真主黨也隨著各宗派簽署《塔伊夫協議》（Taif Agreement），正式成為黎巴嫩的政治黨派之一，進軍國會議員選舉，並在1992年內戰後的首次國會大選，於128席當中斬獲12個議員席次。由於真主黨的什葉派意識形態，也讓真主黨與奉什葉派為尊的伊朗關係密切，成為伊朗「抵抗軸心」的重要成員。什葉派穆斯林大多居住在黎巴嫩南部，生活較為貧困，且什葉派穆斯林人口的增長比基督徒快，讓他們在黎巴嫩國內人口佔比逐漸提高，進而要求更多的政治和社會權利，為真主黨的崛起奠定了基礎。但是，真主黨並非一般政黨，而是一個高度軍事化的組織，且在內戰結束後，《塔伊夫協議》特允真主黨維持武裝力量，這都是拜以色列所賜。黎巴嫩內戰時，以色列出兵佔領黎巴嫩南部試圖打擊巴勒斯坦解放組織，但軍事行動也對當地的黎巴嫩民眾帶來巨大影響，什葉派穆斯林尋求自我保護，真主黨成立後隨即以逐出以軍為使命，在伊朗的援助下獲得大量裝備以及軍事訓練資源，最終成功迫使以色列軍隊退出黎巴嫩南部。由於真主黨守土有功，因此《塔伊夫協議》允許真主黨無須解除武裝，而是繼續對抗以色列對黎巴嫩南部的占領。真主黨之所以成為一個集宗教、軍事、政治為一體的特殊組織，除了黎巴嫩宗派政治體系的傳統，也與以色列在黎巴嫩內戰時出兵黎巴嫩南部有關。以色列雖是為了追擊巴勒斯坦武裝分子，但以色列確實也有在黎巴嫩南部劃設「緩衝區」的企圖，這無異於要黎巴嫩放棄部分領土，是大多數黎巴嫩人無法接受的，因此非什葉派穆斯林的黎巴嫩民眾，就算不認同真主黨，往往也會認同真主黨對抗以色列的使命。但是當然了，隨著近期以色列與真主黨衝突加劇，貝魯特不斷遭到轟炸，也有越來越多黎巴嫩民眾不滿真主黨，批評真主黨把全國都拖入戰爭，且真主黨近年內部的一些腐敗行為，也讓真主黨逐漸失去人心。不過無論如何，真主黨絕非只是一支伊朗扶植的民兵，更是黎巴嫩國內的合法政黨，受到大多數黎巴嫩什葉派穆斯林民眾的支持。