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紐西蘭國防部（New Zealand Defence Force）6日發表聲明證實，一家紐西蘭皇家海軍軍艦在5日時於薩摩亞擱淺後沉沒，所幸船上75人平安獲救，不過擱淺原因有待進一步調查。根據路透社報導，紐西蘭國防部6日發表聲明證實，紐西蘭皇家海軍的（Royal New Zealand Navy）專業水下探測艦艇「馬納瓦努伊號」（HMNZS Manawanui）5日在薩摩亞的烏波盧島南岸附近進行珊瑚礁調查時擱淺。紐西蘭國防部海是指揮官阿恩德爾（Shane Arndell）在聲明中表示，在馬納瓦努伊號擱淺之後，紐西蘭國防軍與救援協調中心立刻出動救援，派出了多艘船前往協助救援行動，將船上75人平安救出。此外，一架皇家紐西蘭空軍的P-8A波塞頓（Poseidon）也被派出參與救援。馬納瓦努伊號在擱淺之後，於6日上午6時40分時，船身嚴重傾斜，並且冒出濃煙，到了上午9時左右，馬納瓦努伊號已經翻覆並沉入水中。紐西蘭國防部正與當局進行合作，以了解事件的影響並盡可能減少沉船對環境的損害。目前尚不清楚擱淺原因，仍需進一步調查。紐西蘭政府在2018年花費1.03億紐元（約台幣20.4億元）購入馬納瓦努伊號。該艘船艦主要負責在紐西蘭及西南太平洋地區執行專業潛水、打撈和調查任務。