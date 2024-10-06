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▲李一桐光腳直接蹭在座椅上，被粉絲痛批沒公德心、不衛生，不過也有人出面緩急，認為別對藝人太吹毛求疵。（圖／明星狀態微博）

▲李一桐長相與趙麗穎神似，曾擔任過對方的御用替身。（圖／李一桐微博）

▲李一桐2017年演出《射鵰英雄傳》少女「黃蓉」一角而爆紅，有「最美黃蓉」稱號。（圖／李一桐微博）

中國女星李一桐在《射鵰英雄傳》中飾演少女「黃蓉」一角爆紅，精湛演技深植觀眾心中。然而近日有人挖出李一桐過去搭飛機時，光著腳蹭在椅墊上的照片，許多粉絲紛紛怒轟「明星素質不如普通人」，貼文瞬間在網路上引發熱議。從微博上曝光的畫面中可見，李一桐帶口罩，手裡拿著手機、抱枕，她將短靴脫下放在座椅旁，光著雙腳直接盤坐在椅墊上。此舉瞬間引發粉絲撻伐，紛紛直呼：「腳就應該好好放在地上，坐沒坐樣」、「不文明行為」、「有衛生疑慮」甚至有人痛批「明星素質涵養還不如普通人」。不過也有不少人出面緩頰，認為不要對藝人太過嚴格：「這椅子都不知道被多少腳蹬過了，她行為沒什麼問題」、「但凡穿雙襪子都沒這麼大爭議，不過公共場合還是別脫了」、「別太吹毛求疵了。」李一桐因外貌與趙麗穎神似，曾擔任過對方的御用替身，2016年受到製作人于正青睞出演《半妖傾城》，之後便星途大開瘋狂接戲，5年內就接了17部戲，其中有15部都是擔任女主角，實力備受外界肯定，也瞬間晉升新一代人氣演員。