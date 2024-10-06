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▲何依霈（右）每次跟羅巧倫（左）吵架都會結巴。（圖／三立提供）

何依霈與羅巧倫是演藝圈中的親姊妹，兩人這次在三立八點台劇《願望》中一起使壞，羅巧倫飾演破壞閨密婚姻的小三，把正宮推入水中製造溺水，甚至懷了男方的孩子強行入住正宮家，而何依霈則是把別人男友搶來結婚的千金小姐，還強製灌藥讓男方昏迷，手段都相當毒辣，讓觀眾氣得牙癢癢。何依霈表示和羅巧倫雖然在劇中使壞，但其實角色出發點都是為了愛，只是因為得不到才走偏，笑說：「巧倫飾演的林美妍在戲裡面其實是一個比較聒噪、需要看別人臉色的角色，因為我是有錢人家，然後還有一些企業鬥爭作為背景，所以狠度不一樣，我當然就是等級比較高。」何依霈與羅巧倫，一個是內斂型，一個是外放型，何依霈說：「但我必須說巧倫跟林美妍有一點點像，就是她比較活潑、外放一些些，要不是她是我妹妹，我只能夠坐在她旁邊，要不然我真的會把劇本拿起來先離席。」羅巧倫也不示弱地說：「因為姊姊吵架會結巴，我是不會，平常吵架也是這樣，有時她對我兇，我就會掛電話。」而每次吵架，羅巧倫展現強勢一面，何依霈就不想再吵下去，因為覺得妹妹根本沒道理。演反派難免被酸民攻擊，何依霈每次都跟羅巧倫說不要去看，但她還是會忍不住：「因為我的個性會想反擊粉絲，如果是針對角色我可以忍，但有些觀眾就是不理智，會說看到我就想轉台，然後我就想你沒轉台嘛，根本就是知道我在演什麼。」由於兩人最近對戲多，何依霈都忍不住說：「謝謝《願望》，這是我跟我妹妹大概十年來最長相處的一段時間，因為我們兩人劇情寫在一起，不見面都不行。」何依霈去年和龍語申結婚，婚後過得幸福快樂，羅巧倫虧她是戀愛腦：「我姊愛一個人可以愛一輩子，我覺得一輩子太難了，她就是很容易陷下去那種女人，但我比較浪漫，特別是希望男方懂得浪漫，我不能跟無趣的人一起，因為閒不住的。」何依霈則替自己解釋：「談戀愛的時候就是要認真談戀愛啊！」