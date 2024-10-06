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▲10月17日傍晚5時26分，今年最大滿月登場，符合一般超級滿月的條件，值得細細觀賞。（圖／台北市立天文館提供）

▲紫金山-阿特拉斯彗星，將於10月12日通過近地點，目前預期它的最大亮度可能高達3等。（圖／台北市立天文館提供）

▲10月14日傍晚，土星和盈凸月將一起現身於東南方天空，入夜後亮度0.7等的土星逐漸接近月球。（圖／台北市立天文館提供）

10月的星空相當璀璨！包括都將上演；尤其是「紫金山-阿特拉斯彗星」通過近地點，台北市立天文館指出，在無光害處使用雙筒望遠鏡或小望遠鏡，都可以捕捉到彗星的美麗身影。，月球視直徑可達33.43'，比今年2月的最小滿月視直徑大了約14%，地月距離則近至357,367公里，不僅為今年距離最近的滿月，也符合一般超級滿月的條件，由於滿月時刻恰逢月球東升後不久，在地面景物的襯托下益顯壯觀而美麗，是不可錯過的美景。台北天文館研究組技士謝翔宇指出，2023年2月22日，ATLAS南非天文台通報發現了新的彗星，經過比對發現，和2023年1月9日由中國紫金山天文台所通報，但後來失蹤的目標是同一顆天體，因此這顆彗星的命名就以兩個發現者並列，正式名稱為C/2023 A3 。，雖然彗星逐日遠離地球，但仰角也逐日升高，可觀賞的時間也增長，目前預期它的最大亮度可能高達3等，但彗星的亮度受其表面物質的噴發狀況影響，有相當大的不確定性，實際亮度如何還有待後續觀察。台北市立天文館助理研究員段皓元指出，10月14日傍晚，土星和盈凸月將一起現身於東南方天空，入夜後亮度0.7等的土星逐漸接近月球，在非洲、印度等地區更可見到奇景。段皓元說明，10月31日下午2時38分，在中部地區將可見到一場極為特別的「月球掠掩角宿一」天象。雖然角宿一為1.0等的亮星，但因發生在白晝，所以仍需使用小型望遠鏡才能觀察。