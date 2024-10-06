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國泰航空一架原定5日下午從香港飛往美國紐約的A350機型航班，在途中疑似發生緊急事件，緊急降落在日本東京羽田機場。由於上月國泰航空旗下班機才發生全球首例引擎零部件故障事件，使得這次事件也引發了關注，對此，國泰航空表示，是因為有乘客不適，才需要緊急在東京羽田國際機場降落。綜合央視新聞等媒體報導，國泰航空一架機型為A350的CX840航班，原訂在5日下午4時15時從香港起飛，預訂當地時間5日晚間9時4分飛抵美國紐約甘迺迪機場，航程約15小時，但在北海道東部的海域折返，於日本當地時間凌晨1時40分降落在東京羽田機場。對此，國泰航空表示，10月5日從香港啟程前往紐約甘迺迪機場的CX840航班，於飛行途中因一名顧客身體不適，而需要轉飛東京羽田國際機場。航機於10月6日當地時間1時44分安全降落，機場人員隨即安排該顧客送院治療。國泰航空致歉，稱由於須遵守香港民航處就機組人員運作及休息時間的法定要求，航機需於當地停靠過夜。CX840航班預計將於當地時間今晚9時20分，重新啟程前往紐約甘迺迪機場。上月，國泰航空一架由香港飛往蘇黎世的A350空中巴士客機，在起飛不久後就出現了發動機起火的緊急情況，隨後緊急折返降落，事件中無人受傷，飛行員曾一度通報「MAYDAY」緊急情況，隨後降級。國泰航空後續對旗下所有的同型飛機進行了檢查，並更換了若干引擎零件。