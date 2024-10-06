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▲董瑋在1984年的港劇版《笑傲江湖》飾演林平之。（圖／摘自FB)

▲董瑋(左）和蔡思韵在《武替道》扮演感情疏離多年的父女（圖／華映娛樂提供）

入圍本屆金馬獎最佳動作設計的《武替道》，除了緬懷香港電影曾經有的輝煌歲月、向冒生命危險演出刺激動作場面的武行致敬外，更請出在金馬奬、香港電影金像奬都曾獲獎的著名武指董瑋扮演片中的主角，勾起不少資深影迷的懷念。董瑋曾是金庸名作《笑傲江湖》影視版本中，第一個扮演林平之的演員，當年評價比演令狐沖的周潤發更好。1982年春天，中視在高度爭議下強行播映港劇《楚留香》，在台掀起收視狂潮，一度飆破70%，而另兩台阻擋不及，最後達成協議，3台輪播港劇。輪到台視時，原本基於《楚留香》大熱，選播由第一單元女主角汪明荃掛帥的新戲《楊門女將》，不料播出後所有女將在台人氣明顯不及扮演丐幫幫主的石修，因而《楊門女將》後，台視有再播一檔短篇港劇的時間，繼續打石修牌，推出他扮演洪熙官的《英雄出少年》，殊不知角色性格上，調皮靈活的方世玉較搶戲，使得扮演方世玉的董瑋瞬間在台人氣、知名度大漲。董瑋是上海人，曾拜在京劇演員粉菊花門下、擅北派功夫，1960年代中後期已參與電影拍攝，李翰祥、胡金銓、李小龍等的片子都拍過。1980年代初他正是20出頭，長得俊秀可愛，幕前演出的機會非常多，常扮叛逆、活潑少年，算是頗符合方世玉的角色需求。《英雄出少年》後，換回中視播第2輪港劇，再次祭出鄭少秋、趙雅芝合作的《飛鷹》，收視衝破50大關，董瑋演鄭少秋的姪子，戲分不少，在台知名度持續上升。雖然之後他演出的港劇不再登陸3台，由於錄影帶在台灣相當熱門，包括《笑傲江湖》、《武林聖火令》等，他的知名度居高不下，獲邀來台演出台灣自製的劇集。與其他港星相較，董瑋的國語流利，相當佔便宜，而且造型宜古宜今，除了武俠劇外，他還演了由潘壘小說改編的華視8點檔「魔鬼樹」，在這齣時裝劇裡，他仍是扮大家族內的叛逆少爺，可惜收視不算出色，後來他繼續在台劇當主角的機會就少了。可是港片依舊橫掃台灣、星馬等地，他轉回幕後當動作設計，繼續忙得不可開交。《武替道》找董瑋扮演曾風光過的資深武指，年輕時就太投入工作、與妻女感情破裂，女兒長大後想要再修補感情，偏又因難得接了新片，可能又要再次令女兒誤會。儘管已長出白髮、皺紋，董瑋和同齡人相比還是很有型，片子上映後，他的演技也成為最受到討論的焦點之一。有趣的是演他女兒的是蔡思韵，演與他有類似師徒關係的新進武行則是劉俊謙，戲外是情侶的兩人片中其實靠董瑋的角色才勉強牽上關係。《武替道》正在全台上映中。