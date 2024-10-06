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美國邊疆航空（Frontier Airlines）一架從加州聖地牙哥出發、飛往內華達州拉斯維加斯的班機，在降落時，駕駛艙出現冒煙狀況緊急降落，但降落時，又疑似因採取「硬著陸」方式，使得起落架區域冒出濃煙與火焰。所幸這起事件並未造成機組人員及乘客傷亡。綜合《NBC》、《CBS》等媒體報導，事情發生在當地時間5日下午3點37分左右，當時邊疆航空一架從加州聖地牙哥出發的1326號航班，正要降落在拉斯維加斯拉哈里瑞德國際機場（LAS）。機師降落時發現駕駛艙冒煙後，向塔台通報緊急狀況，宣布進入緊急狀態。當飛機著陸時，起落架區域冒出濃煙和火焰。從社群媒體流傳的影片可以看到，飛機在著陸之後，一邊滑行一邊拖出了長長的濃煙，也能確認到機輪竄出火光。在機師通報之後，機場消防當局在幾秒後趕抵現場，向飛機噴射泡沫，防止火勢蔓延造成進一步破壞。等到飛機停下後，機上190名乘客和7名機組人員皆透過登機梯疏散，再由巴士接駁至航廈，所幸沒有造成人員傷亡。邊疆航空隨後發表聲明表示，事件原因目前正在調查中，並強調飛機已「安全著陸」，而公司也正在調查起火原因，初步推測可能與「硬著陸」有關。美國聯邦航空總署（FAA）已開始調查這起事故的原因。而由於這起意外，機場跑道也暫時關閉至晚上7點左右。