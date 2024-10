我是廣告 請繼續往下閱讀

▲翁倩玉(中)以古裝喜劇《小翠》,在台成為票房紅星。(圖/摘自hkmdb)

▲翁倩玉以《真假千金》的演出,登上金馬影后寶座。(圖/摘自hkmdb)

▲翁倩玉會注意在飲食上面做控制,並且會適度運動,保持凍齡的好氣色。(圖/大大娛樂提供)

台灣的華語演唱會市場近期熱鬧滾滾,從江蕙(二姐)在國慶晚會風光復出、接著周杰倫、張惠妹、郭富城等一路唱到年底。2025年歌迷也會很有耳福,旅日巨星翁倩玉(Judy Ongg)宣布將於2月舉辦兩場《翁倩玉 2025 Thank You for Your Smile 演唱會》,屆時將一舉帶來〈祈禱〉、〈海鷗〉、〈永遠相信〉、〈愛的奉獻〉等膾炙人口的金曲,門票將於10/22(週二)晚上18:00正式開賣。翁倩玉集金馬影后、亞太影后、日本唱片大賞等榮銜於一身,是影視歌三棲天后,更是知名的版畫藝術家。她在台灣出生,1歲時隨擔任中廣駐日代表的父親翁炳榮派駐東京,16歲就在在日本出唱片。18歲時她返台主演電影《小翠》,締造票房佳績也成為當紅青春偶像。到了22歲更以電影《真假千金》拿下第10屆金馬影后,並成為極少數登上《NHK紅白歌合戰》的華裔歌手,次數僅次於鄧麗君。她後來曾為經典日劇《阿信》在台灣和香港播出時演唱不同版本的主題曲, 台版的《永遠相信》溫暖動聽,這次演唱會也將呈現。而翁倩玉最為人津津樂道的是,她曾因不願改成日本姓名而失去許多角色的演出機會,曾表示自己就是台灣女孩子,只想做自己,但她還是拿出亮麗的表現,在異鄉成了知名紅星。此外,翁倩玉也是公認的凍齡女神,不吝跟大家分享凍齡祕訣,開心說:「就是多笑、不要皺眉,然後餐餐吃 7分飽,盡量在晚上8點以前吃完,身體就會變得很健康。」但無奈她每次返台就會破功,因為真的太愛台灣美食,包括潤餅、燒餅油條及牛肉湯,好在她不愛甜點蛋糕,加上滴酒不沾,平常有控制飲食,會多吃蔬菜及蛋白質,坦言:「我至今還是每天仰臥起坐、深蹲,有時候也會快走,帶著狗狗出門運動。」《翁倩玉 2025 Thank You for Your Smile 演唱會》將於明年(2025)2/15(六)晚上19:30 和 2/16(日)下午 15:00 於台北國際會議中心大會堂(TICC)盛大公演,門票將於10/22(二)晚上18:00正式開賣,欲購票可以洽詢「年代售票」及全台便利超商。