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▲翁倩玉（中）以古裝喜劇《小翠》，在台成為票房紅星。（圖／摘自hkmdb)

▲翁倩玉以《真假千金》的演出，登上金馬影后寶座。（圖／摘自hkmdb)

▲翁倩玉會注意在飲食上面做控制，並且會適度運動，保持凍齡的好氣色。（圖／大大娛樂提供）

台灣的華語演唱會市場近期熱鬧滾滾，從江蕙（二姐）在國慶晚會風光復出、接著周杰倫、張惠妹、郭富城等一路唱到年底。2025年歌迷也會很有耳福，旅日巨星翁倩玉（Judy Ongg)宣布將於2月舉辦兩場《翁倩玉 2025 Thank You for Your Smile 演唱會》，屆時將一舉帶來〈祈禱〉、〈海鷗〉、〈永遠相信〉、〈愛的奉獻〉等膾炙人口的金曲，門票將於10/22（週二）晚上18:00正式開賣。翁倩玉集金馬影后、亞太影后、日本唱片大賞等榮銜於一身，是影視歌三棲天后，更是知名的版畫藝術家。她在台灣出生，1歲時隨擔任中廣駐日代表的父親翁炳榮派駐東京，16歲就在在日本出唱片。18歲時她返台主演電影《小翠》，締造票房佳績也成為當紅青春偶像。到了22歲更以電影《真假千金》拿下第10屆金馬影后，並成為極少數登上《NHK紅白歌合戰》的華裔歌手，次數僅次於鄧麗君。她後來曾為經典日劇《阿信》在台灣和香港播出時演唱不同版本的主題曲， 台版的《永遠相信》溫暖動聽，這次演唱會也將呈現。而翁倩玉最為人津津樂道的是，她曾因不願改成日本姓名而失去許多角色的演出機會，曾表示自己就是台灣女孩子，只想做自己，但她還是拿出亮麗的表現，在異鄉成了知名紅星。此外，翁倩玉也是公認的凍齡女神，不吝跟大家分享凍齡祕訣，開心說：「就是多笑、不要皺眉，然後餐餐吃 7分飽，盡量在晚上8點以前吃完，身體就會變得很健康。」但無奈她每次返台就會破功，因為真的太愛台灣美食，包括潤餅、燒餅油條及牛肉湯，好在她不愛甜點蛋糕，加上滴酒不沾，平常有控制飲食，會多吃蔬菜及蛋白質，坦言：「我至今還是每天仰臥起坐、深蹲，有時候也會快走，帶著狗狗出門運動。」《翁倩玉 2025 Thank You for Your Smile 演唱會》將於明年（2025）2/15（六）晚上19:30 和 2/16（日）下午 15:00 於台北國際會議中心大會堂（TICC）盛大公演，門票將於10/22（二）晚上18:00正式開賣，欲購票可以洽詢「年代售票」及全台便利超商。