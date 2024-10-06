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▲鐵路地下化園道於颱風災後樹木扶正、清理。（圖／高市府地政局提供）

▲林欽榮與鐵道局段長張維舜等視察高雄車站天棚植栽。（圖／高市府地政局提供）

高市副市長林欽榮今（6）日下午由地政局長陳冠福、土開處處長李文聖陪同視察鐵路地下化(高雄計畫)園道樹木扶正及環境清理、枝葉排除等作業。林欽榮感謝地政局土開處團隊及工程廠商的協助，送上飲品慰勞，並指示樹木傾倒處盡量採扶正為原則，倘受損或斷枝嚴重始進行移除，在最短時間內恢復園道容貌。林欽榮也在交通部鐵道局南部工程分局段長張維舜、陳冠福陪同下，視察71期重劃區內高雄車站天棚災後情況。地政局表示，依據工務局公園處統計，同盟三路至大順三路綠園道(含71期重劃區)於山陀兒颱風約有400餘株樹木倒伏，今日地政局土開處協請施工廠商，分別自同盟三路向東、大順三路向西同時進行，總計派遣大型施工機具7部、施工人員20餘人，進場協助工務局公園處加速本段綠園道的災後倒伏樹木扶正及環境清理工作。張維舜表示高雄車站天棚上方種植以台灣原生種植物為主的灌木植披，在山陀兒颱風肆虐下「扛住了」，並沒有被強風吹倒，站東路、站西路倒伏路樹均已加派人力加速復原，最晚明日即可扶正完畢。並天棚的自行車道已鋪設完畢，人行道將於10月底完工，天棚現正辦理命名活動中，將配合地下站體完工同時啟用。林欽榮感謝鐵道局南工分局與工程廠商的辛勞，期許高雄新地標的高雄車站天棚如期完工啟用。