▲李起光寵粉下台和粉絲互動。(圖/SHOW Office 提供)

南韓團體Highlight成員李起光,睽違5年,今(6)日在台北舉辦粉絲專場「2024 LEE GIKWANG SOLO CONCERT [OBSESSED] IN TAIPEI」,不少粉絲特別從中南部北上,就是要來支持李起光,而他這次身穿一襲鑲有火紅水鑽、全黑的套裝,外套上不但前身有「十字圖騰」,背後也有一個「小十字」輝映,而這身裝扮也讓他在唱到〈OUT OF CONTROL〉時,襯衫下面釦子爆開,冰塊腹肌若隱若現,讓全場歌迷陷入瘋狂,而他還可愛的說:「為了讓自己看起來更帥氣一點,大家有看到嗎?」李起光第一首歌即帶來首張正規專輯〈PREDATOR〉中的超人氣主打〈Predator〉,緊接著又帶來〈SHE’S BAD〉與〈D.C.Y.E〉兩首歌,一連3首超火好歌讓所有粉絲都被他的帥氣風采深深吸引,不只如此,在這場SOLO CONCERT歌單上,李起光更是說到做到,準備了堪稱是「旗艦版」的曲目獻給所有Light,包括首張正規專輯中〈Predator〉、〈Favorite〉、〈I'm Not You〉、〈Out of Control〉、〈Religious〉、〈Blind〉等曲目,首首都是耳熟能詳的好歌。調皮的李起光還不時隨著翻譯老師的中文說詞,一連說了中文:「我是李起光」、「好的!好的!」、「謝謝」、「你想嗎?」等,隨後也說:「自己講話、自己跳舞、自己唱歌,真的很不簡單,連這個都斷掉(手上裝飾帶),你看我有多努力,但是請不要擔心,自己一個人,也是可以很好的!未來也請你們繼續支持我!」而在演唱會途中,李起光更親民的跳下舞台放送福利,與千名粉絲近距離互動,後續更寵溺地喊:「我都下來舞台了,再回去舞台有點可惜對吧,有我沒去到的地方嗎?我這次會去到其他地方喔,我也許會遞麥克風給你喔,要唱喔!」讓全場氣氛沸騰,最後超寵粉的他,最後又再次奔回台上,邀請所有Light一起合唱安可曲〈One+Dreaming〉與〈DIVE〉。