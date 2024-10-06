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▲李起光寵粉下台和粉絲互動。（圖／SHOW Office 提供）

南韓團體Highlight成員李起光，睽違5年，今（6）日在台北舉辦粉絲專場「2024 LEE GIKWANG SOLO CONCERT [OBSESSED] IN TAIPEI」，不少粉絲特別從中南部北上，就是要來支持李起光，而他這次身穿一襲鑲有火紅水鑽、全黑的套裝，外套上不但前身有「十字圖騰」，背後也有一個「小十字」輝映，而這身裝扮也讓他在唱到〈OUT OF CONTROL〉時，襯衫下面釦子爆開，冰塊腹肌若隱若現，讓全場歌迷陷入瘋狂，而他還可愛的說：「為了讓自己看起來更帥氣一點，大家有看到嗎？」李起光第一首歌即帶來首張正規專輯〈PREDATOR〉中的超人氣主打〈Predator〉，緊接著又帶來〈SHE’S BAD〉與〈D.C.Y.E〉兩首歌，一連3首超火好歌讓所有粉絲都被他的帥氣風采深深吸引，不只如此，在這場SOLO CONCERT歌單上，李起光更是說到做到，準備了堪稱是「旗艦版」的曲目獻給所有Light，包括首張正規專輯中〈Predator〉、〈Favorite〉、〈I'm Not You〉、〈Out of Control〉、〈Religious〉、〈Blind〉等曲目，首首都是耳熟能詳的好歌。調皮的李起光還不時隨著翻譯老師的中文說詞，一連說了中文：「我是李起光」、「好的！好的！」、「謝謝」、「你想嗎？」等，隨後也說：「自己講話、自己跳舞、自己唱歌，真的很不簡單，連這個都斷掉（手上裝飾帶），你看我有多努力，但是請不要擔心，自己一個人，也是可以很好的！未來也請你們繼續支持我！」而在演唱會途中，李起光更親民的跳下舞台放送福利，與千名粉絲近距離互動，後續更寵溺地喊：「我都下來舞台了，再回去舞台有點可惜對吧，有我沒去到的地方嗎？我這次會去到其他地方喔，我也許會遞麥克風給你喔，要唱喔！」讓全場氣氛沸騰，最後超寵粉的他，最後又再次奔回台上，邀請所有Light一起合唱安可曲〈One+Dreaming〉與〈DIVE〉。