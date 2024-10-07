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▲周冬雨受邀出任釜山影展新浪潮獎評審，早早即赴韓國工作。（圖／周冬雨工作室微博）

▲▼周冬雨（上圖）、宋仲基出席釜山影展。（圖／周冬雨工作室微博、宋仲基IG）

▲宋仲基（右）和周冬雨在釜山影展上碰頭。（圖／追星娛綜微博）

大陸一線女星周冬雨14年前被張藝謀發掘，年僅32歲，至今已經拿下金馬獎、香港金像獎、金雞獎女主角，為目前華語影壇最年輕的「三金影后」，她（6）日在南韓頒釜山影展女主角獎給林依晨，此前還和宋仲基相見歡，被男神當眾告白：「我是妳的大粉絲！」讓周冬雨又驚又喜，笑彎了腰。周冬雨日前飛到韓國參加第29屆釜山影展（BIFF），擔任新浪潮獎評審的她，昨天在「亞洲內容暨全球OTT大獎」中，親自遞獎給以台劇《不夠善良的我們》封后的林依晨，台陸兩大演技派女神短暫同台，網友直呼：「當年金馬獎周冬雨發表獲獎感言，林依晨在台下就感動落淚，今天又聯動啦」、「這兩個好有緣」、「夢回金馬了！」期待雙姝有朝一日能合作。除了與林依晨同框，此前，周冬雨還和韓星宋仲基碰面，她當天穿V字雪紡百褶禮服，雙肩以金蔥花飾點綴，優雅步上紅毯，仙氣逼人，隨後和憑《禍亂：地下秩序》斬獲男配角獎的宋仲基巧遇，兩人一陣寒暄，宋仲基對周冬雨說：「I'm your big fan !」她訝異回覆：「I like your acting !（我喜歡你的表演）」兩人惺惺相惜。網友見到周冬雨和宋仲基的互動，興奮表示：「他倆好像兄妹，一樣的眼睛」、「韓國人真的很喜歡她的電影，少年的你、七月與安生」、「宋仲基狀態真的很不錯，他可是馬上40（歲）了」、「突破次元」、「神仙同框太養眼了」、「周冬雨真的好牛逼啊！評委身分壓軸亮相釜山電影節，還被宋仲基奉為偶像！」