▲周冬雨受邀出任釜山影展新浪潮獎評審,早早即赴韓國工作。(圖/周冬雨工作室微博)

▲▼周冬雨(上圖)、宋仲基出席釜山影展。(圖/周冬雨工作室微博、宋仲基IG)

▲宋仲基(右)和周冬雨在釜山影展上碰頭。(圖/追星娛綜微博)

大陸一線女星周冬雨14年前被張藝謀發掘,年僅32歲,至今已經拿下金馬獎、香港金像獎、金雞獎女主角,為目前華語影壇最年輕的「三金影后」,她(6)日在南韓頒釜山影展女主角獎給林依晨,此前還和宋仲基相見歡,被男神當眾告白:「我是妳的大粉絲!」讓周冬雨又驚又喜,笑彎了腰。周冬雨日前飛到韓國參加第29屆釜山影展(BIFF),擔任新浪潮獎評審的她,昨天在「亞洲內容暨全球OTT大獎」中,親自遞獎給以台劇《不夠善良的我們》封后的林依晨,台陸兩大演技派女神短暫同台,網友直呼:「當年金馬獎周冬雨發表獲獎感言,林依晨在台下就感動落淚,今天又聯動啦」、「這兩個好有緣」、「夢回金馬了!」期待雙姝有朝一日能合作。除了與林依晨同框,此前,周冬雨還和韓星宋仲基碰面,她當天穿V字雪紡百褶禮服,雙肩以金蔥花飾點綴,優雅步上紅毯,仙氣逼人,隨後和憑《禍亂:地下秩序》斬獲男配角獎的宋仲基巧遇,兩人一陣寒暄,宋仲基對周冬雨說:「I'm your big fan !」她訝異回覆:「I like your acting !(我喜歡你的表演)」兩人惺惺相惜。網友見到周冬雨和宋仲基的互動,興奮表示:「他倆好像兄妹,一樣的眼睛」、「韓國人真的很喜歡她的電影,少年的你、七月與安生」、「宋仲基狀態真的很不錯,他可是馬上40(歲)了」、「突破次元」、「神仙同框太養眼了」、「周冬雨真的好牛逼啊!評委身分壓軸亮相釜山電影節,還被宋仲基奉為偶像!」