我是廣告 請繼續往下閱讀

▲活動中,市府邀請代表七大行業的36家企業團體,展示參與推動淨零綠生活的成果。(圖/記者金武鳳攝,2024.10.7)

▲現場也舉辦人氣攤位票選活動,獲得最佳人氣獎攤位可獲電子禮卷 6,000 元,(圖/記者金武鳳攝,2024.10.7)

世界人居日,響應淨零綠生活!臺中市政府今日啟動「淨零綠生活 宜居新未來-把 C 變成 0 即刻行動」,號召市民、企業、團體、學校、醫療院所等共同響 應,淨零轉型從生活開始,並且即刻行動。每年10月的第一個星期一是聯合國制定的「世界人居日」,台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室上午啟動「淨零綠生活 宜居新未來-把 C 變成 0 即刻行動」,邀請代表食、衣、住、行、育、樂、購七行業的企業團體參加,號召把C變成0,也就是從減碳邁向零碳,並且即刻行動,共創永續淨零的台中城。台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉表示,自從盧秀燕市長上任後,將改善空污列為最重要的施政目標之一,並透過三部曲努力達成台中市淨零碳排永續發展目標。第一是,在國際綠色和平組織的見證下,台中市去年初簽署氣候緊急宣言,認同全球氣候變遷和災害問題,台中市提出168目標計畫,實現聯合國的SDGs;第二是公布「2021台中市自願檢視報告」,訂出103項指標及106項計畫自我檢視;第三、市府今年4月發表淨零碳排路徑,由六個公部門帶頭執行,持續努力改善空污及減碳。黃晴曉指出,為了達到2050淨零排碳目標,在各公部門努力下,預期只能減碳92%,還有8%減不下來,必須仰賴全體市民從自本身的日常生活做起,才能達到2050淨零排碳目標。為喚起全民生活轉型,「把c變成0,即刻行動」,市府今日邀請臺中市各大企業、團體與大專院校,代表生活轉型的食、衣、住、 行、育、樂、購 7 大主題, 在現場展示其淨零轉型成果及永續互動宣導,還有提供宣導品及環保DIY 活動,讓民眾體驗透過生活中隨手可見的物品,達到資源循環再利用的目的。現場也舉辦人氣攤位票選活動,獲得最佳人氣獎攤位可獲電子禮卷 6,000 元,參與人氣攤位獎投票的民眾,也可獲最高 1,000 元電子禮券的抽獎資格,共計有160 個獎項,將於活動後抽出並公告於臺中市永續低碳生活網中。市府表示,這次活動也將採碳中和方式進行,透過國際認證碳權抵銷本活動產生碳排放,達到「把 C 變成 0」活動目的,希冀從與民眾息息相關的食、衣、住、行、育、樂、購中,將減碳作為帶入生活中,一同邁向淨零綠生活,宜居新未來。