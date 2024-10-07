我是廣告 請繼續往下閱讀

全國工業總會2022年7月帶領30家產業公協會創立「產業碳中和聯盟」，提出「以大帶小」協助供應鏈減碳。經過2年時間，聯盟成員數已突破100家，碳中和聯盟已培訓1.6萬名學員，以實際行動支持政府達到2050淨零碳排目標。國發會在2022年3月公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，其中產業住商2019排碳為86.6Mt（百萬公噸）CO2e，僅次於台灣電力設施排碳量，屬於達到淨零碳排的重大挑戰。而工總早在2005年起配合產業發展署超前部署，陸續與鋼鐵、石化、水泥、造紙、紡織、半導體等產業公協會合作，共同推動減碳工作。2022年7月再帶領鋼鐵、石化、水泥、造紙、紡織等30家產業公協會舉行「產業碳中和聯盟」，並由各公會理事長出席響應以大帶小的減量目標。碳中和聯盟成立2年間，已陸續辦理完成人才培訓，參與廠商5241家，培訓學員16,239位，媒合政府資源個案284家，以大帶小1,076家，以及減碳輔導個案3,872家，以大帶小229家。這2年工總與台灣綜合研究院合作，邀請各產業加入碳中和聯盟，聯盟成員數今年已突破100家，屬於相當不容易的目標。工總表示，產業碳中和聯盟旨在針對碳管理事宜為業界發聲，成為政府與業者間的溝通平台；2024年聯盟成員產業公協會將帶領企業會員，大型企業帶領中小企業，協助業界從碳的減量、移除到碳抵換，進行低碳轉型，以降低產業整體衝擊，也期望能協助政府成為淨零轉型最強而有力的後盾，讓產業順利邁向2050淨零碳排放目標。