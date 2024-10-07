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中信金今（7）日公告今（2024）年9月份自結盈餘，9月份單月稅後盈餘為54.34億元，累計前9月合併稅後盈餘586.49億元，已超越去年全年獲利，創下歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）為2.95元，也創下歷史新高紀錄。中信金表示，子公司中國信託銀行9月份存放款基盤維持穩健，財富管理業務動能強勁，惟受天數減少影響單月稅後獲利46.21億元。子公司台灣人壽9月份雖有股債資本利得挹注，惟美元貶值0.3元產生匯兌損失，單月稅後獲利5.74億元。此外，中信銀行前 9 月累計稅後純益 362.79 億元，較去年同期成長 14%，創下歷年同期新高。放款業務因掌握企業供應鏈融資需求及跨境業務商機，較去年同期成長 9%。另財富管理因銷售保險、基金及結構債業績大幅增加，帶動相關手續費收入較去年同期成長41%。信用卡業務則在海外消費需求強勁帶動下，手續費收入較去年度同期成長26%。台灣人壽則累計稅後獲利210.69億元，較去年同期成長45%，除持續掌握市場波動，伺機實現股票資本利得外，透過動態調整避險比例及避險工具來管理相關避險成本，表現優於同業。保險業務部分，台壽新契約保費較去年同期成長 9%，持續累積保險本業穩定獲利來源。