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鴻海再度繳出亮眼成績單！9月營收創歷年同期次高，第三季營收也創同期新高。此外，明（8）日將一連兩日舉辦鴻海科技日，市場除關注兩款新的電動車亮相之外，最受矚目應屬輝達GB200人工智慧（AI）伺服器量產版本的展示，激勵鴻海今（7）日股價上漲3.5元、收在197.5元。鴻海9月營收為新台幣7330億元，月增33.69%、年增10.94%，創下歷年同期次高，而拉抬9月營收主要就是消費智能產品iPhone 16強勁成長，因此也推動第三季營收來到新台幣1.85兆元，創單季新高，季增為19.46%、年增20.15%，優於原先預期。鴻海今年累計前9個月營收來到新台幣4.72兆元，年增達9.73%，創下歷年同期次高紀錄。鴻海將在10月8、9日舉辦科技日，預計將有兩款新電動車Model D與Model U亮相，另外，輝達GB200人工智慧（AI）伺服器將展示量產版本，合作夥伴包括輝達（NVIDIA）、Google與BMW高層都將出席演講站台。有美系外資看好鴻海後續營運動能，預估10月、11月和12月營收將分別年增12%、15% 和26%，分別達8300億元、7480億元和5810億元。因此維持「買進」評級、目標價來到257元。也因此鴻海今日股價走高，鴻海也以199元開出，距離200元只差一步，可惜盤中上攻力道不足，終場上漲3.5元或1.8%，收在197.5元。鴻海的走高，也激勵鴻家軍股價接力演出，正達亮燈漲停來到38.5元，台通、訊芯-KY上漲逾8%，榮創上漲逾7%，中揚光、東捷漲逾6%。