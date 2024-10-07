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台北股市今（7）日終場上漲399.85點或1.79%，收在22702.56點，日K拉出一根紅K棒，成交量為3769.14億元；其中三大法人合計買超98.1億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連3賣「由賣轉買」買超17.46億元；投信「連3買」，今日買超44.8億元；自營商（自行買賣）結束連3賣「由賣轉買」買超35.84億元，合計三大法人買超35.84億元。投資人減緩對美國經濟衰退的擔憂，激勵美股四大指數上週五全數走高，其中道瓊指數再寫歷史新高，費半指數也強漲逾1%，因此激勵台北股市今日開盤上漲176.53點，成功站上所有均線，盤中在電子股領漲之下，最高來到22719.07點，終場上漲399.85點或1.79%，收在22702.56點，日K拉出一根紅K棒，成交量為3769.14億元。中小型股也同步走高，櫃買指數終場上漲3.3點或1.23%，收在相對高點271.02點，同步站上所有均線，成交量為1216.24億元。權值股全數走高，權王台積電跳空開高、以993元開出，盤中最高一度來到1010元，終場上漲28元或2.87%，收在1005元，再度站上千元關卡，貢獻大盤指數就有219點，也就是說今日有超過一半的漲點是台積電貢獻的；鴻海也以199元開出，距離200元只差一步，可惜盤中上攻力道不足，終場上漲3.5元或1.8%，收在197.5元，貢獻大盤指數就有14點；同樣盤中無力的還有聯發科，今日以1250元開出，盤中最高來到1295元，盤中一度回測平盤價1230元，終場上漲20元或1.63%，收在1250元，貢獻大盤指數就有10點。今日個股成交量排行榜前五名：新光金、精金、立碁、鴻海、群創；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、聯發科、聯亞、上詮。