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上（9）月憲法法庭宣判，死刑在適用範圍內合憲，遭質疑實質廢死。對此，國民黨立委王鴻薇表示，宣判原文中，死刑分成三個階段，都有機會有精神病逃死的免死金牌，認為民進黨跟司法權在挑戰人民底線，難道是要官逼民反，才知道自己罪無可赦嗎？國民黨立委王鴻薇今（7）日在臉書發文表示，這群司法院的大法官，除了利用不斷對法院判決干預施壓，讓基層法官判不出了死刑外，在憲法法庭死刑宣判本文中，他們陰險的利用了精神障礙與心智缺陷適用的擴大，阻止死刑執行的可能。在宣判原文中，死刑分成三個階段，都有機會有精神病逃死的免死金牌。針對死刑三階段，王鴻薇指出，首先是犯案時，法院對於有精神障礙或其他心智缺陷，致行為時辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著減低之被告，均不得科處死刑。王鴻薇表示，其次是審判時，對於審判時有精神障礙或其他心智缺陷，致訴訟上自我辯護能力明顯不足之被告，不得科處死刑。王鴻薇提到，最後是執行時，受死刑之諭知者如有精神障礙或其他心智缺陷之情形，致其受刑能力有所欠缺者，不得執行死刑。王鴻薇痛斥，大法官這種陰謀，還敢宣告修法，簡直毫無人性，如果配合修法，要如何告慰被害者家屬與被害者的在天之靈，民進黨跟司法權如果要繼續壓抑、挑戰人民底線，就是在玩火，難道是要官逼民反，才知道自己罪無可赦嗎？王鴻薇認為，精神鑑定的門檻已經被大法官擴大到包括審判時、執行時都要納入精神鑑定，試問誰要被執行死刑精神狀態可以穩定被執行？這就是大開逃死之門，未來這些廢死團體只要配合法務部、司法院、民進黨三管齊下，為了他們的自我滿足，只要將這些死囚拖出病，不論真的也好、裝的也罷，只要擋下死刑，踐踏這個社會的公平正義，踐踏司法的尊嚴，他們根本不在乎。