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彰化一對侯姓兄弟藉檳榔攤做為掩護，實則是從製造到銷售「毒咖啡」包一條龍販毒集團，除常見的毒咖啡包外，還分裝成膠囊形態販賣以躲避查緝，案經刑事局中部打擊犯罪中心循線查獲，逮捕涉案侯等四人，查扣市價約兩百萬元毒品，警訊後依毒品罪嫌送辦，檢方聲押兄弟檔獲准。刑事局中打第六隊長詹明佳七日說明案情指出，該隊日前查緝毒品案件向上溯源，鎖定侯姓兄弟（三十四歲、二十九歲）為首的毒品製造販賣集團查緝，經查，該集團向上游取得K他命、卡西酮等原料後，由弟弟承租套房作為製造毒咖啡包場所，再將所製毒品藉由哥哥以檳榔攤作為掩護販賣牟利。期間兄弟檔還找來共犯一起分裝銷售，以一條龍模式製造、交易毒品，除毒咖啡包外，也將相同原料且以「手工」方式填入膠囊內，企圖偽裝成藥品掩人耳目，躲避查緝，案經報請彰化地檢署檢察官陳鼎文指揮，與彰化縣員林分局、台中市第六分局合組專案小組，今年六月十二日見時機成熟，兵分多路同步攻堅搜索查緝。警方當天除逮捕侯姓兄弟及另兩名共犯，查扣毒咖啡包一千六百包、毒品膠囊七百九十一顆、K他命毒品一批、卡西酮毒品原料一包等贓證物，另外扣得犯罪所得六點二萬元、賓士休旅車一輛，詢後依毒品罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方聲押侯姓兄弟獲准。