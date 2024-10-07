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碳費價格今（7）日拍板碳費一般費率為每噸300元，優惠費率則為50元、100元。中華民國全國工業總會下午回應，各產業對碳費的負擔能力差異頗大，政府應將資金留作低碳轉型投資，對於這次碳費費率仍然偏高，將不利於產業低碳轉型。工總指出，各產業對碳費的負擔能力差異頗大，且景氣循環及產業執行減量措施需成本投入，應讓企業將資金留作低碳轉型投資，碳費費率不應過高。然而，綜觀這次一般費率每公噸300元，優惠費率A為每公噸50元，優惠費率B每公噸100元仍然偏高，不利於產業低碳轉型。而碳費制度設計不僅影響產業，更應通盤考量對經濟、社會的衝擊。工總直言，碳費費率偏高，加上基本工資、電費等成本同步調升對產業形成沉重負擔，呼籲政府在最後決策前，應對個別產業的承受能力及物價上漲的影響，做全盤性的評估。最後，這次碳費規劃仍未與台版碳邊境調整機制（CBAM）同步，沒辦法對國外進口高碳排的產品課稅，無異於鼓勵進口國外高碳排產品，不但傷害台灣相關產業，更無助國內達到淨零碳排的目標。呼籲政府應儘早實施台版CBAM。對此，環境部長彭啟明於立法院衛環委員會承諾，會建立台版CBAM，明年起會先要求進口原物料及商品，像是進口水泥或鋼筋等必須申報碳足跡，後續再觀察歐盟CBAM執行細節。