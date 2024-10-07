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總統賴清德5日在國慶晚會致詞時提「祖國論」，引發熱議。今（7）日前副總統呂秀蓮表示，賴清德總統已經開始展現他的賴氏幽默，預告兩岸關係進入新的世代，也跟習近平喊話，要他把「一個中國」改為「一個中華」。呂秀蓮表示，作為住在台灣的一份子，長期推動兩岸以及世界和平來講，她樂見新的兩岸關係，用幽默、理性跟寬宏的姿態來思考它，不用太嚴肅，因為去年APEC（亞太經濟合作）舊金山會議中，已經發現習近平先生遣詞用語非常深邃，顯然已經換了一批文稿的寫手，而賴總統也漸漸上軌道。呂秀蓮表示，更重要的是，我們也要理性的思考，呼籲所有的台灣人民，為和平盡更多的心力。呂秀蓮認為，兩岸的領導人、人民都越來越聰明了，也希望越來越寬宏、幽默，我們要避免戰爭，可以用種種的方式來化解所有的疑慮，她希望可以換一個詞彙，用另外一套思考，仿照歐洲20 幾個國家變成歐盟一樣，把「兩岸統一」改為「兩岸統合」，這個統合可以包括周遭所有民主國家，她已經先行一步在9月28日孔子誕辰紀念日時，和來自日韓的人士，共同宣布要推動日韓台的「民主亞洲聯盟」新概念。呂秀蓮強調，只要不要戰爭，沒有理由懷疑兩岸是同一個民族，所以她這幾年在國內外不斷地公開表示，請習近平先生把「一個中國」改為「一個中華」，相信大家樂於接受。