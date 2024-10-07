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▲受損農作物包括香蕉、蓮霧、瓜類、棗子、鳳梨、檸檬、豆類、花卉及蔬菜等超過20種。（圖／屏東縣府提供）

山陀兒颱風肆虐屏東，農業損失嚴重，縣內受損面積超過2,400公頃，經濟損失達2.3億元，成為全台受災最嚴重地區。縣長周春米指示，農業處今（7）日已將屏東的災損情況提報中央農業部，並迅速啟動「全縣農產業全品項天然災害現金救助及低利貸款」程序，期盼為農民帶來及時的幫助，讓他們能在災後迅速恢復生產。周春米今（7）日前往屏北地區視察里港、九如等地的農損狀況，與多位忙於災後重建的農民互動，親自向他們致意並加油打氣。她表示，縣府已向行政院長卓榮泰爭取將屏東全縣的農業列入天然災害現金救助及低利貸款範疇，並強調程序將簡化且不需實地勘查，以加速救助申請進程。周春米呼籲，屏東農友若在此次颱風中遭受農作、畜產、漁業、林業及設施損害，應立即向所在的鄉鎮市公所報告農損情形，並運用農業天然災害現地拍照APP保存證據，盡快完成申報，以縮短公告及救助程序，幫助農民減輕損失。據農業處初步統計，受損農作物包括香蕉、蓮霧、瓜類、棗子、鳳梨、檸檬、豆類、花卉及蔬菜等超過二十種。此外，沿海地區的養殖戶水設備損害嚴重，約有200戶養殖戶的抽水設備受海浪衝擊毀損，估計損失約4,000萬元。畜牧業方面，萬丹及九如鄉已有32處畜牧場報告屋頂損壞或倒塌，災損金額約570萬元。林業部分，內埔鄉、佳冬鄉及九如鄉也通報了不同程度的損害，總計林業損失面積達17.5公頃。