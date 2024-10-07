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國慶晚會5日在台北大巨蛋舉行，總統賴清德唱國歌時卻沒有現身，雖然總統府表示因維安考量、避免擾民等因素，沒有全程出席，仍遭到外界質疑批評。對此，前立委郭正亮批評，賴清德相當沒有風度。郭正亮昨（6）日在政論節目《新聞大白話》中表示，賴清德「快閃國慶」、「祖國論」、「國歌唱完才現身」的表現，只會讓他被貼上「沒風度」、「不得體」標籤的行為，顯示賴清德對「充滿中華民國元素的場合」有強烈的不滿而已。針對賴清德國慶晚會快閃8分鐘，郭正亮指出，以前總統蔡英文執政時期，就算是自己人辦的場，國慶場合也會至少坐個90分鐘再走，「我就覺得很奇怪、他怎麼這麼沒耐性。」郭正亮認為，「祖國論」將會是「另一波衝突的開始」，對演藝人員在10月1日的表態感到不滿不應選在國慶晚會提起，只會讓現場的兩萬人不以為然。郭正亮表示，從賴清德在國慶晚會惹議的言行舉止中，明顯看出賴清德這次「嚴重不適應」。