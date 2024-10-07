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▲海洋委員會與彰化縣政府共同舉辦故事說演活動，海洋委員會科技文教處副處長林麗英(右2)與彰化縣長王惠美(右1)全程觀劇，支持藝術進駐社區，共創海岸聚落故事。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會與彰化縣政府共同舉辦芳苑我們的故鄉二部曲─一起書寫故事說演活動，由人劇團團隊擔綱演出，以推動海洋文化。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會與彰化縣政府於日前，在彰化縣員林市員林演藝廳，共同舉辦芳苑我們的故鄉二部曲─一起書寫故事說演活動，以推動海洋文化。海洋委員會與彰化縣政府共同舉辦芳苑我們的故鄉二部曲─一起書寫故事說演活動，是由海洋委員會科技文教處副處長林麗英主持，彰化縣長王惠美、人劇團團長蔡旻霓、導演柯金源等人與會。海洋委員會科技文教處副處長林麗英表示，海洋委員會期待各界一起投入復振航海文化力，並以復振航海文化力計畫，創新從人文的視角，持續推動國人知海、近海、進海，期待未來能夠有更多的地方政府、社群與團體效法，共襄盛舉，一起投入海洋文化的傳承與發展，豐富國人海洋文化底蘊，推動向海發展的自信。彰化縣長王惠美指出，海洋是日夜相守的家園，也是生命延續的搖籃，此次與海洋委員會，配合2024彰化劇場藝術節活動，邀請「人劇團」搬演屬於芳苑地區的故事，讓灘地進入劇場，藉由女性群像、人海連結、遊子與故鄉間的矛盾，親身體驗台灣漁村處境。王惠美並指出，期透過戲劇的線，牽起沿海與都市居民守護海洋的手，開啟人們認識家鄉及海的窗櫺，以表演藝術的轉化及演繹，喚醒人們「尊重海洋」及「與海共生」的生命連結與情感共識。