我是廣告 請繼續往下閱讀

▲【馬爹利飛凡饗宴】再獻美味續章!由單一產區珍釀系列領銜,體驗從產地到餐桌的感官盛宴,展開探索風土之美的味蕾巡禮。(圖/品牌提供)

▲台北 ‧ 法式板前即興演奏 — Impromptu by Paul Lee。(圖/品牌提供)

▲(左)台北 ‧ 高空美景海鮮盛宴 — SEA TO SKY、(右)台北 ‧ 翻玩經典法式料裡 — MiraWan Eatery。(圖/品牌提供)

▲(左)高雄 ‧ 在地風土法式演繹 — Papillon、(右)台中 ‧ 從容雅緻法式餐酒 — FReNCHIE FReNCHIE。(圖/品牌提供)

10/1-11/30活動期間,全台41間餐廳盛大啟程: 北區 新華港式菜館 02 2545 3382 台北市松山區南京東路三段303巷14弄8號 大富貴獨門料理-合江店 02 2504 1835 台北市中山區合江街69之4號 鱻客棧海鮮 02 2523 2539 台北市中山區民生東路二段2號 享坐海鮮直烤 02 2517 6000台北市中山區建國北路二段92號 巷子口食堂 02 2708 2589 台北市大安區安和路二段35巷1號 噗嚨哄海鮮餐 02 2704 7488 台北市大安區光復南路456巷19號 鵝肉城活海鮮 02 2751 6922 台北市中山區遼寧街77號 八號極品海鮮-一江 02 2523 5588 台北市中山區一江街8號 聚豐園江浙美食專門店 02 2712 1698 台北市松山區民生東路三段122號 皇城老媽 02 2773 6936 台北市大安區延吉街97巷5號 99 久久聚一聚 02 2606 9934 新北市林口區文化北路二段90號 紅居館 台菜 0928 038 579 新北市板橋區漢生西路94號 瑰秘 02 2732 4436 台北市信義區基隆路二段149-53號 Joiny Taipei招餐酒館 02 2771 0915 台北市大安區大安路一段73號2樓 後院L'ARRIERE-COUR 02 2704 7818 台北市大安區安和路二段23巷4號1樓 葵餐酒館 02 2964 3468 新北市板橋區中山路一段88號 Drizzle by Fourplay 02 2707 3802 台北市大安區東豐街61號1樓 ZookeepeR 02 2732 7772 台北市大安區樂利路64號 Fuzzy April四月餐酒館 02 2720 2221 台北市信義區仁愛路四段462號 狸貓酒食屋 02 2393 8898 台北市中正區新生南路一段50-1號 Revel 陶醉餐酒館 03 335 1504 桃園市桃園區民權路27號 中區 百分百小吃店 04 2386 3607 台中市南屯區益文二街89號 海產地 04 2375 5155 台中市南區三民西路356號 獅兄弟風味小酒館永春店 04 2380 2218 台中市南屯區永春東七路696號 阿秋大肥鵝海鮮樓 04 2251 2966 台中市西屯區市政南一路128號 阿秋大肥鵝餐廳-健康店 04 2261 0999 台中市南區忠明南路1118-6號 蓁大盤現炒 04 2251 8626 台中市西屯區河南路四段123號 一流海產店-水湳店 04 2296 0789 台中市西屯區大鵬路162號 今鶴義式餐酒館-公益店 04 2310 0130 台中市西區東興路三段238號 薩克森餐酒館 04 2316 6808 台中市西屯區西屯路二段43-1號 Horse Bar 馬吧 04 2317 2432 台中市西屯區文心路三段117號 南區 玥圓坊 06 208 2403 台南市東區光明街211號 滿玥軒 06 295 0598 台南市安平區永華路二段569號 無邪燒肉 06 208 2204 台南市東區大學路西段37號 牡丹樓 06 221 7509 台南市中西區永福路二段160號 韻藏 07 521 9955 高雄市鹽埕區府北路6號 忠孝海產 07 251 8120 高雄市新興區新興路23號 阿忠海鮮餐廳 07 537 0227 高雄市前鎮區中華五路1468號 LUXE 07 215 5005 高雄市前金區中華四路282號 HONKI 07 338 1060 高雄市前鎮區民權二路333號 Bar Dip 07 334 2900 高雄市苓雅區苓雅一路404-16號

法國頂級干邑酒廠馬爹利(Martell)三個世紀以來,持續將法國夏朗德地區的絕美風土,淬湅成滴滴珍貴的干邑佳釀,呈獻給世界各地每一位品酩鑑賞家。馬爹利傳承百年的精湛工藝,和深植於品牌DNA中的餐酒美學(Gastronomy),成就了【馬爹利飛凡饗宴】的核心靈魂,舉辦至今廣受迴響。今年10月更將攜手全台46間知名餐廳,選用當令食材推出極具特色的精緻餐飲,搭配馬爹利「單一產區珍釀系列The Single Cru Collection」共同探尋風土奧秘,完美詮釋大地蘊藏在餐酒之中的風味記憶。由馬爹利品牌大使Ivy Lee引領品鑑,邀請深耕高端餐酒多年的Henry(Instagram: al.dente.life ),展開深具內涵的食藝之旅,一同品味干邑風土與食材純粹風味的完美交響!【馬爹利飛凡饗宴】致力探索干邑搭餐的無限可能,今年秋季更追本溯源,開啟一場與風土的深度對話。「風土」源自法文“Terroir”,也可譯作「地話」,涵蓋了陽光、氣候、土壤、地形條件、工藝技術以及人文氛圍等種種因素,共同凝聚成美酒佳餚的絕美風味,象徵著土地透過食物傳遞的獨特話語。當飽含產區風味的馬爹利干邑,邂逅富有地方特色的時令食材,一場味覺盛宴將在精緻的餐酒搭配中,碰撞出絢麗的火花!自10/1起,【馬爹利飛凡饗宴】將以「地話」為靈感,與全台共五家Fine Dining餐廳 — 台北Impromptu by Paul Lee、MiraWan Eatery、SEA TO SKY;台中FReNCHIE FReNCHIE及 高雄Papillon,推出五款別具新意的【馬爹利飛凡饗宴限定套餐】,搭配馬爹利首創「單一產區珍釀系列The Single Cru Collection」,成就超越想像的感官體驗。此次更邀請到深耕Fine Dining產業多年的Henry在品牌大使Ivy Lee的帶領下,展開美食與烈酒風土的風味旅程,獻上【馬爹利飛凡饗宴】續章「地話:北域美饌」、「地話:中城饗宴」及「地話:南島珍饈」,誠摯邀請您共襄盛舉,體驗富含風土藝術的味蕾盛宴,品嚐干邑與美食的完美融合。【馬爹利飛凡饗宴限定套餐】不僅是一場味蕾盛宴,更是一次對餐酒搭配藝術的致敬。自10/1起至年底,五款「期間限定套餐」各有不同Pairing方式,恣意品飲「單一產區珍釀系列 - VSOP優質林區干邑、VSOP邊緣區干邑、VSOP小香檳區干邑」,包含「套餐內含」單一產區珍釀系列VSOP酒款三杯;或選擇餐廳「Full Pairing」內含多樣酒款與單一產區珍釀系列VSOP酒款一杯;更可選擇「Martell Pairing」一次品飲單一產區珍釀系列VSOP三款完整風味;也可「單杯點購」自由探索干邑搭餐樂趣。同時馬爹利也與此五間Fine Dining餐廳合作,為酩家們舉辦「周末品酩會」,由馬爹利品牌大使Ivy Lee親自引領席上貴賓,一次品飲「單一產區珍釀系列」VSOP三支酒款,以及調和四大干邑產區、屢獲國際金獎殊榮的「馬爹利名仕」,搭配主廚巧思設計的精緻料理,從產地到餐桌,烘托出每支酒款產區獨特風味,創造一場前所未有的感官盛宴!【馬爹利飛凡饗宴週末品酩會】 限定席次立即預約 開幕短短八個月便摘下一星榮耀,主廚 Paul Lee 憑藉旅居世界所累積的精湛廚藝,與耳目一新的創意天份持續閃耀。餐廳打破傳統框架,引入日式板前的互動式服務,讓每位食客都能近距離見證每道精緻料理的誕生。而求新求變的菜單,更如同一場場味蕾冒險,為食客帶來層出不窮的驚喜。如夏季菜單中的「餘燼乳豬 / 法式迪戎芥末 / 馬鬱蘭」選用來自屏東的乳豬,以及「帝王蟹 / 海苔醬 / 本地蕃茄」以主廚對食材的深刻理解,變化烹調手法演繹八個品種番茄的風味,令人嘆為觀止。在品飲馬爹利單一產區珍釀系列過程中,主廚接連讚賞三款干邑各自獨特的風味個性,包含VSOP優質林區干邑清新的果香氣息,無論是搭配海鮮或是帶酸甜的料理都非常出色;擁有優雅花果香的VSOP邊緣區干邑,能提升海鮮料理馥郁的鮮美滋味;而帶有莓果與堅果氣息的VSOP小香檳區干邑,則與油脂豐富的肉類料理相輔相成。主廚 Paul Lee更分享即將推出的秋季菜單將結合馬爹利餐酒搭配,令人萬分期待!週末品酩會時間:10/18-10/20限定套餐活動時間:10/1-12/31 | 立即預約 > 02-25212518或 網路訂位 *菜單可能依餐廳主廚建議,或依時令食材調整而改變,以餐廳當日備料為主。高踞微風信義 47 樓,SEA TO SKY坐擁璀璨夜景,精緻呈現新鮮海味美饌,為每一位到訪者打造難以忘懷的感官體驗。從熱前菜「蟹肉起司餃 / 北海道海膽 / 松子 / 核桃奶油醬」開始,便能感受到 SEA TO SKY 對海洋珍味的極致追求,來自美國馬里蘭的飽滿蟹肉,加入鹹香乳酪揉合成義大利餃的內餡,再以核桃奶油煨煮後覆蓋上日本海膽,濃郁口感達至巔峰,每一口都在探索海洋的鮮美,搭配馬爹利 VSOP 邊緣區干邑,淡雅的果香與細緻的花香,宛若清爽的海風輕拂味蕾,為這場海洋盛宴增添一抹迷人的輕盈。「地中海香料魚捲 / 北非燉豆 / 番紅花」則將視覺與味覺的享受完美融合,選用時令鮮魚,在飽滿的魚肉中填入混合貝類與蝦肉的餡料,置於杉木上烘烤後切片,展露出誘人的橫切面。外層魚肉細嫩軟糯,內餡鮮美多汁,淋上特製番紅花醬汁,搭配馬爹利 VSOP 小香檳區干邑的莓果與辛香料氣息,與地中海香料的調味交織融合,為奔放的海味增添了更深層次的味覺體驗,每一口都耐人尋味,唇齒留香。週末品酩會時間:10/26限定套餐活動時間:10/1-11/30 | 立即預約 > 02-27581116或 網路訂位 *菜單可能依餐廳主廚建議,或依時令食材調整而改變,以餐廳當日備料為主。師承小樂沐主廚陳嵐舒,博匠國際餐飲行政主廚鄭裕錞(Josh)擅長從繁複法式料理手法展現清新優雅的風貌,融入日常所見所聞,譜寫出別具風格的法式風情。「緬因龍蝦 / 迷你蘿蔔 / 咖哩」完美體現了 MiraWan Eatery的創新精神,以鮮美魚高湯為基底的香料咖哩醬汁,包裹著細緻 Q 彈的緬因龍蝦肉,佐以畫龍點睛的刺蔥油,就如同海洋中的蓬勃生機般,與馬爹利 VSOP 邊緣區干邑的香甜水果和細緻花香交相輝映,風味繁複同時飽滿和諧,帶來豐富而細膩的享受。「熔岩巧克力 / 香草冰淇淋」則將經典甜點的細節演繹得淋漓盡致,65% 黑巧克力的苦甜與香草冰淇淋的甜香,以精準比例達到完美平衡,如同馬爹利名仕調和四大干邑產區風味,成就圓潤平衡的極致境界。而當冰淇淋的沁涼香草風味,遇上名仕馥郁的花果香氣,更於味蕾間譜寫出獨一無二的風味交響樂章,層次豐富,令人回味無窮。週末品酩會時間:11/1-11/2限定套餐活動時間:10/1-12/31 | 立即預約 > 02-23455222或 網路訂位 *菜單可能依餐廳主廚建議,或依時令食材調整而改變,以餐廳當日備料為主。一星主廚Fabien以出生地非洲象牙海岸為料理底蘊,結合法籍背景與超過20年豐富經驗,持續探索異國飲食文化的融合可能,創造出獨具風格的跨國界當代精緻料理。「北海道干貝 / 南瓜 / 艾斯佩雷辣椒」捨去繁雜的烹調手法,僅靠主廚精準的調味,將食材原味昇華呈現,煎至金黃色的飽滿干貝,搭配濃郁綿密的南瓜泥,佐以埃斯佩萊特辣椒的辛香點綴,層次豐富,搭配同樣強調風土特色的馬爹利 VSOP 優質林區干邑,酒液中清新的果香更加襯托出干貝的鮮甜與南瓜的溫潤,綿密尾韻更是在口中持久不散。「明蝦 / 薩丁尼亞珍珠麵」更體現了主廚對細節的極致追求,以燉飯手法烹製的珍珠麵,每一粒都飽吸了明蝦的鮮美與番紅花的濃郁香氣,搭配馬爹利 VSOP 邊緣區干邑的優雅花香與濃郁果香,與煙燻明蝦的獨特風味完美融合,成就令人難以忘懷的味覺體驗。「澳洲和牛 / 舞菇」則以炭火賦予油脂豐腴的和牛誘人焦香,佐以濃郁的舞蓉菇醬汁,盡顯法式料理的經典魅力,搭配擁有堅果和果乾溫暖氣息的馬爹利 VSOP 小香檳區干邑,為味蕾帶來意想不到的驚喜體驗。Fabien 主廚以其精湛的廚藝和對台灣風土的獨到詮釋,為經典法式料理注入全新活力,於餐桌之上,譜寫出一曲曲令人沉醉的風味圓舞曲。週末品酩會時間:11/8-11/9限定套餐活動時間:10/1-12/31 | 立即預約 > 07-3318888或 網路訂位 *菜單可能依餐廳主廚建議,或依時令食材調整而改變,以餐廳當日備料為主。由米其林三星名廚團隊成員 Chef Don 掌舵,並由法國酒侍冠軍曾孟翊打造酒單,如此星光熠熠的陣容,讓 FReNCHIE FReNCHIE 在短時間內聲名鵲起,更於2023年與2024年連續榮獲米其林推薦,在輕鬆寫意的氛圍中,提供頂級法式餐酒體驗,成為炙手可熱的風格餐廳。「香檳鳥 / 羊肚菌 / 黑蒜」將經典法式料理與台灣在地食材巧妙融合,選用肉質更加鮮嫩的本土培育鵪鶉,搭配三種風味獨特的醬汁,其中莓果醬與馬爹利 VSOP 小香檳區干邑的搭配,更堪稱點睛之筆。干邑入口後綻放的紅色莓果香氣,與醬汁的風味交相呼應,卻又呈現出不同的口感層次,為味蕾帶來豐富而美妙的體驗。而酒液中隱約的木質調與辛香料,則為肉質增添了一抹清爽的餘韻。「石斑 / 馬賽魚湯」則以創新手法演繹經典法式魚湯。主廚將耗時熬製的台灣在地龍虎斑魚骨湯濃縮成醬汁,再製成輕盈的泡沫,搭配煎至恰到好處的魚片和糖漬三天的軟嫩柳橙,佐以馬爹利 VSOP 邊緣區干邑,杏桃香調與石斑魚的鮮嫩滋味完美融合,柑橘的清新香氣於味蕾間綻放,帶來令人驚豔的味覺享受。週末品酩會時間:11/22-11/23限定套餐活動時間:10/1-12/31 | 立即預約 > 04-23107989或 網路訂位 *菜單可能依餐廳主廚建議,或依時令食材調整而改變,以餐廳當日備料為主。ㄌ除了與五間Fine Dining餐廳合作,馬爹利更廣泛與全台北、中、南共41家中西料理餐廳合作,致力於將餐酒美學延展至全台。凡於10/1-11/30活動期間,至指定中式餐廳點購「馬爹利藍淬燕」乙瓶,並加入「保樂力加酩家沙龍」LINE官方帳號,即可獲得「馬爹利限量好禮」乙份;與指定西式餐廳則攜手推出「馬爹利精緻套餐」,點購套餐並加入「保樂力加酩家沙龍」LINE官方帳號,即享「期間限定優惠價」,含一道店家招牌料理與一杯「馬爹利藍淬燕」。快跟隨【馬爹利飛凡饗宴】的步伐,熱烈展開探尋風土奧秘的非凡旅程吧!