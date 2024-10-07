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總統賴清德在5日國慶晚會上表示，中共絕不可能是中華民國祖國，一番「祖國論」引發外界熱議。對此，名嘴歷史哥今（7）日在臉書發文表示，賴清德本想用「祖國論」噁心華派，結果反而噁心到台派，認為蔡英文給賴清德挖了個坑。歷史哥表示，前總統蔡英文好不容易建立的「中華民國台灣」史觀，就這樣被玩沒了，「中華民國台灣」本來是用來吸引中華民國派（華派），再轉化成台派的手段，原本很成功，但凡是都有代價，代價就是淡化了台派的濃度，造成華派跟台派有一定程度的互相認同，形成了「華台派」，讓原本老態盡顯的華派注入了新生的力量。歷史哥認為，這對台獨不利，但對蔡英文要最大化支持非常給力，所以蔡才能以817萬高票連任；另外華台派的出現，成為柯粉崛起的底盤之一，也讓藍營台派化，可見其影響之大，但賴清德即位以來，卻只管台灣，不要中華民國，強行斷裂華台派，反而給了華派補血。歷史哥指出，這就像原本華派口袋只有50萬元，台派在民進黨執政下有100萬了，兩者相加成華台派有150萬，但現在拆夥，華派台派各得了75萬，華派反而賺了！再加上「中華民國」國家名在憲法上的先天高度，一輪玩下來，華派反而扭轉了過去幾年逐漸稀薄的劣勢，猛刷一波存在感，這就是韓國瑜看到的契機。歷史哥表示，說白了蔡英文給賴清德挖了個坑，但賴非但不填坑，又菜又愛玩，還很固執獨裁，既知未來，賴何能不敗。