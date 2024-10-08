LOL《英雄聯盟》2024世界賽，16強戰隊「瑞士循環制」持續激戰，前6天賽程結束後，PCS 太平洋賽區的 PSG 取得1勝2敗，下場將「獎勵一把」中國 LPL 賽區冠軍 BLG；目前 LPL 的 LNG 和韓國 LCK 賽區的 GEN 以3勝0敗率先進入8強，巴西 CBLOL 賽區的 PNG 和歐洲 LEC 第三種子 MDK 則是連吞3敗遭到淘汰。
🟡非4大賽區隊伍
📍PSG：1勝2敗
📍GAM：1勝2敗
📍PNG：0勝3敗（已淘汰）
🟡韓國LCK隊伍
📍HLE：2勝1敗
📍GEN：3勝0敗（已晉級8強）
📍DK：2勝1敗
📍T1：2勝1敗
🟡中國LPL隊伍
📍BLG：1勝2敗
📍TES：2勝1敗
📍LNG：3勝0敗（已晉級8強）
📍WBG：1勝2敗
🟡歐洲LEC隊伍
📍G2：2勝1敗
📍FNC：1勝2敗
📍MDK：0勝3敗（已淘汰）
🟡北美LCS隊伍
📍FLY：2勝1敗
📍TL：1勝2敗
2024《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士制最新賽程
🟡10/10（BO3）
⚔️20:00－ TES vs. DK
⚔️23:00－ HLE vs. FLY
🟡10/11（BO3）
⚔️20:00－ G2 vs. T1
⚔️23:00－ BLG vs. PSG
🟡10/12（BO3）
⚔️20:00－ FNC vs. WBG
⚔️23:00－ TL vs. GAM
2024《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士輪賽制
「瑞士制」在2023「LOL世界賽」被正式引進，去年對收視、比賽內容的效果有很大的正面回饋，因此今年延續使用。
瑞士制中，16支戰隊將被編制為 Pool 1至 Pool 4，4個等級，瑞士制共有5輪，首輪 Poo1 只能與 Pool 4對戰、Pool 2只能和 Pool 3對戰，且同賽區要迴避；第二輪開始後「同戰積戰隊互打，先前交手過不再對戰」，並以抽籤決定對手；瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，「決定晉級或淘汰的賽事，將以 BO3 模式，其餘皆為 BO1」，共計8隊可以晉級。
2024《英雄聯盟》LOL世界賽直播
📍Twitch：中文台、英文台
📍Youtube：中文台、英文台
2024《英雄聯盟》LOL世界賽相關報導
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📍PSG惜敗HLE！28分鐘主堡被推平 太平洋王者表現及格（點此連結）
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📍PSG：1勝2敗
📍GAM：1勝2敗
📍PNG：0勝3敗（已淘汰）
🟡韓國LCK隊伍
📍HLE：2勝1敗
📍GEN：3勝0敗（已晉級8強）
📍DK：2勝1敗
📍T1：2勝1敗
🟡中國LPL隊伍
📍BLG：1勝2敗
📍TES：2勝1敗
📍LNG：3勝0敗（已晉級8強）
📍WBG：1勝2敗
🟡歐洲LEC隊伍
📍G2：2勝1敗
📍FNC：1勝2敗
📍MDK：0勝3敗（已淘汰）
🟡北美LCS隊伍
📍FLY：2勝1敗
📍TL：1勝2敗
2024《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士制最新賽程
🟡10/10（BO3）
⚔️20:00－ TES vs. DK
⚔️23:00－ HLE vs. FLY
🟡10/11（BO3）
⚔️20:00－ G2 vs. T1
⚔️23:00－ BLG vs. PSG
🟡10/12（BO3）
⚔️20:00－ FNC vs. WBG
⚔️23:00－ TL vs. GAM
2024《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士輪賽制
「瑞士制」在2023「LOL世界賽」被正式引進，去年對收視、比賽內容的效果有很大的正面回饋，因此今年延續使用。
瑞士制中，16支戰隊將被編制為 Pool 1至 Pool 4，4個等級，瑞士制共有5輪，首輪 Poo1 只能與 Pool 4對戰、Pool 2只能和 Pool 3對戰，且同賽區要迴避；第二輪開始後「同戰積戰隊互打，先前交手過不再對戰」，並以抽籤決定對手；瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，「決定晉級或淘汰的賽事，將以 BO3 模式，其餘皆為 BO1」，共計8隊可以晉級。
2024《英雄聯盟》LOL世界賽直播
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