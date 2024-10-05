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▲2024《英雄聯盟》 世界大賽瑞士輪循環賽第2天賽事，來自PCS賽區的PSG TALON在今（5）日凌晨面對LEC賽區第3種子MDK。（圖／取自PSG X）

2024《英雄聯盟》 世界大賽瑞士制循環賽第2天賽事，來自PCS賽區的PSG TALON在今（5）日凌晨面對LEC賽區第3種子MDK，雙方在入圍賽交手過，當然由後者拿下勝利，不過PSG這次交手狀態已經回升，靠著藍寶、犽凝、凱莎三核輸出，在前中期逐步擴大優勢，最終在激戰31分鐘後順利拿下勝利。PSG昨天輸給了LCK賽區的霸主HLE，不過這也是在預期之中，雙方實力畢竟有一些差距。今天對上伯仲之間的MDK，在本屆入圍賽PSG不敵對手，但經過幾場戰鬥的試煉，戰隊整體的狀態已不可同日而語，今天的表現值得期待。⚔️PSG vs. MDK奈德麗、嘉文四世、卡桑帝、雷尼克頓、吶兒歐羅拉、史加納、史瓦妮、伊澤瑞爾、燼藍寶、茂凱、犽凝、凱莎、銳兒加里歐、菲艾、史矛德、希格斯、亞歷斯塔這一場比賽雙方對於BP都各有計畫，PSG首選拿到犽凝，而MDK則用菲艾和希格斯來交換，中路也有史矛德來應對。不過PSG在爭奪虛空幼蟲時的碰撞，靠著Azhi 拿下首殺，之後又靠著邊線的優勢，不斷抓到機會，人頭數以6：1領先。之後PSG又拿下虛空幼蟲，6條的BUFF全部拿到。第22分鐘團戰大獲全勝之後，順勢拿下巴龍，並且開始將經濟優勢給拉開，最終贏得勝利，也報了入圍賽的一箭之仇。Maple表示曾在入圍賽對決MDK時，自己戰隊的發揮其實並不好，不穩定、很容易送頭，不過這次狀態好很多。Maple自評PSG上下限都非常高，而主持人也問到Maple退休相關問題，今日賽程結束後，抽籤環節也上演，這一次沒有再出現空籤的情況，2勝0敗的戰隊中，HLE和GEN上演LCK夏季賽決賽的交手、DK 則要面對LNG。而在戰績1：1 的8隊抽籤上，；TES將對決FNC，去年打進世界賽冠軍戰的WBG對上歐洲一哥G2 交手。0：2的戰隊中，PNG要對上LCS賽區的第一種子TL、MDK要和越南賽區的GAM對決。