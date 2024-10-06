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2024《英雄聯盟》LOL世界大賽正賽瑞士輪打得火熱，今天兩支1勝1敗的強隊T1對上BLG，夏季賽以來狀態不佳的T1，今天打出不錯的氣象，在劣勢下冷靜處理團戰，最終艱辛擊敗對手，拿下第2勝，再贏下一個BO3系列賽就能晉級8強。賽後Faker受訪時稱戰隊狀態應該回升到50%左右了，也希望之後能夠展現更好的表現給大家。這場比賽雙方BP上都有選到自己想要拿的陣容，開局運營的差距也不大，比賽關鍵發生在BLG擊殺Faker後，以人數優勢轉巴龍，卻被T1冷靜等到人員復活後反打，最終反而輸掉團戰，經濟優勢也隨著巴龍丟掉而被拉開，之後也讓了風龍魂，最後輸掉另一波團戰後一波被推平。Faker賽後受訪時，T1確實很常遇到BLG，感覺下來他們整體風格沒有太多改變，但因為版本更迭，對手這次好像打得更激進一些。而在關鍵團戰，T1 3打5拖住對手，並且最終贏下團戰，奠定勝基，對此Faker表示，他表示在下路那波打下來確實有點虧，但有想到他們會拿巴龍，但趁著對方動巴龍時失誤，最終取得團戰勝利。今天雙方其實在前期打得有來有回，Faker認為BLG是很擅長在拿到優勢後滾雪球的球隊，但T1今天在巴龍這一波止損成功，讓球隊由劣轉優，他認為這方面是打得更好的方面。其實今年夏季賽T1的狀態一直很不理想，在季後賽連過去大部分都能壓制的DK都輸了。在瑞士輪也先丟掉1勝，對此Faker表示目前戰隊狀態恢復了5成左右，希望接下來的比賽能發揮更好的比賽。