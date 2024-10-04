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▲太平洋王者PSG在首戰對決韓國LCK第一種子HLE，前期表現相當亮眼。（圖／LOL Esports Flickr）

▲HLE天才中路Zeka對決PSG寶刀未老的Maple。（圖／LoL Esports）

LOL《英雄聯盟》2024世界賽正賽瑞士輪於10月3日正式展開，太平洋王者PSG出戰韓國LCK第一種子HLE，PSG前期內容打得相當不錯，但後續HLE展現LCK王者的壓制力，一波波團戰持續給予PSG痛擊，最終PSG就在本場賽事28分鐘敗給HLE，也沒能推掉對手任何一座外塔，但遊戲內容已經展現出太平洋王者的韌性。⚔️史加納、歐羅拉、勒布朗、燼、納帝魯斯伊澤瑞爾、艾希、菲艾、希格斯、波比吶兒、茂凱、犽凝、剎雅、銳空賈克斯、史瓦妮、阿卡莉、凱莎、亞歷斯塔本場比賽PSG主動發起上下換線，但因為HLE下路剎雅、銳空組合點塔速度超快，因此拆掉的塔皮數落後，被打出近1千的經濟差。不過後來PSG在快速拿下第一波3隻虛空幼蟲，還在7分鐘時在下路團戰取得首殺，拿下HLE中路Zeka的人頭。到了9分鐘PSG上路Azhi與打野Junjia，再上路找到對手破綻，拿下2顆人頭擊殺，不過俊嘉也被後來趕到的HLE下路組合擊殺。11分鐘PSG拿下第二波虛空幼蟲，6蟲BUFF到手。12分鐘下路開啟團戰，PSG與HLE雙方都有人繳交TP展開3V3團戰，最終人頭1換1，此時PSG人頭數以4:2領先，但雙方經濟仍持平。13分鐘PSG下路率先被點破，HLE拿下首塔。15分鐘展開預示者團戰，HLE展現超強團戰掌控能力，最終HLE拿下預示者還贏下團戰，經濟差距被拉開。後續HLE開始掌握了整場遊戲的節奏，但在21分鐘Zeka一波失誤在巴龍池遭PSG擊殺。HLE卻在少一人的情況下，抓到了PSG打野回補時間突然開吃巴龍，最終成功吃下巴龍還拿下PSG一顆人頭，推掉上路外塔。23分鐘在PSG藍區HLE再度贏下大團戰，將經濟優勢拉開到1萬多。後續PSG團戰也再次敗北，HLE在28分鐘就以17比9人頭差距，推平PSG主堡。