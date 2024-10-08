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先前中國官方祭出一攬子政策，而中國國家發展改革委預計在今（8）日說明系統落實一攬子增量政策。市場情緒相當熱烈，甚至上交所與深交所也在昨（7）日進行壓力測試，確保系統能夠應對假期後開市的大量交易，避免再度發生9月底的當機事件。許多專家認為，今日有望出現「開盤即收盤」的表現，個股掀起漲停潮。今日是中國十一長假結束後，中國股市恢復交易的第一日。在假期前，官方祭出一攬子政策，其中就股市方面，中國央行將通過為銀行貸款再融資，幫助企業回購自己的股票。央行還將幫助證券公司、保險公司和其他機構投資者提高資產負債表的穩健性，從而籌集資金。他們將能從人民銀行借到安全、流動性好的資產（如政府債券），並用風險較高、流動性較差的資產（如股票）作為抵押。央行行長潘功勝表示，這些工具的總規模為8000億元人民幣，但如果需要，還可以將這一限額提高一倍或兩倍。就房市方面，官方調整存量房貸利率、下調第二套房最低頭期款比例、延長「金融16條」等政策期限、優化保障性住房再貸款政策。不僅如此，中國國務院總理李強在9月29日部署經濟增量政策落實工作。據新華社報導，李強在國務院常務會議上要求，加快政策推出實施的節奏，條件相對成熟的政策要馬上推出；進一步細化完善的政策，要抓緊做好相關工作，成熟一批推出一批；要及時研究新的增量政策，努力完成全年經濟社會發展目標任務。也因此導致9月30日，中國國慶假期前最後一個交易日，中國股票市場如一隻受驚的兔子，一躍而起，歷史性地創造了多項新紀錄：開盤35分鐘破兆元人民幣（下同），創下歷史最快萬億交易額紀錄；滬深股市成交額單日突破2.59兆元，創歷史新高；深證指數單日上漲10.67%，五日累計上漲30.26%，創下紀錄。再加上還有一大利多，就是國務院新聞辦將在今日上午10時將舉行新聞發布會，由發改委主任鄭柵潔和副主任劉蘇社、趙辰昕、李春臨、鄭備介紹「系統落實一攬子增量政策 紥實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況。經過好幾天的長假，但是中國股民信心未減，有股民喊出：「不想放假，想要趁勝追擊！」此外，多家券商假期間停休為民眾開戶，日均申請量較往日提高四倍，客戶諮詢量增長逾三倍，當中不乏沉寂已久來電查詢帳號及重置密碼的客戶。國金證券假期間預約開戶數量則較過往一個月增長1.5倍。對此，上海證券交易所今日起延長接受「指定交易申報」指令時間，增量五分鐘。證券時報分析，此舉是方便新增開戶的指定交易申報、提高效率，這也是假期內開戶量暴增的應對之策。那麼市場如何看待今日開盤表現？中國知名經濟學者、前恒大集團首席經濟學家任澤平日前在微博發文預言，收假後A股「開盤即收盤，可以早早下班。所以節前內部建議持股過節。」中國媒體解讀，任澤平預測A股在今日開盤將全部封死漲停板，直接收盤。不僅僅是中國學者看好中國股市，根據彭博報導，高盛將中國股票評級上調至「超配」，主要受惠於中國政府採取「果斷的政策措施」而帶來的估值改善。高盛分析師預測，在近期強勁反彈後，如果當局能落實刺激政策，中國股市還有15-20%的上漲空間。外資花旗也將中國消費股與房地產股評級分別上調為增持與中性。