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碳費費率審議會7日上午召開第6次會議，委員建議一般費率為每噸300元，優惠費率A、B則分別為每噸50元與100元。地球公民基金會議題部專員鄭泰鈞接受《NOWnews今日新聞》採訪時直言，這結果完全不接受，但也不意外。環境部說明，碳費費率審議會多數委員建議我國碳費徵收費率（草案）：一般費率為300元/公噸CO2e，對應技術標竿指定目標之優惠費率B為100元/公噸CO2e，若進一步選擇國際減碳最高標準之行業別指定目標，其則可適用更優惠的費率A 50元/公噸CO2e。部分委員所提其他費率建議，審議會將視自主減量計畫申請情形及減量規劃，於2025年檢討2026年費率時，一併納入考量。鄭泰鈞表示，這個結果是完全不接受，但也完全在意料之中，經過計算碳費優惠後，其實已經比礦泉水便宜，也比現在的菸捐便宜，若吸菸者是小煙囪，「抓小煙囪放過大煙囪」，連菸捐都比碳費優惠高的話就很奇怪，責任分配嚴重往財團傾斜。鄭泰鈞進一步指出，目前環境部尚無明確的階段性規劃，只有簡單的虛線呈現費率會往上調整，但還都無明確的期程與數據，另最遺憾的是，這些優惠全部都沒有設定任何落日條款、退場時間，國際標準明確在2035年前，所有免費配額都會退場，但台版優惠費率卻沒有對應配合2035年退場時間表。