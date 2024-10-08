抓到了！中國奇葩零食「蠟瓶糖」在抖音、小紅書網紅吃播爆紅，但沒有生產日期、沒有生產廠家，也沒有生產地址的「三無產品」引發食安疑慮。高雄市衛生局啟動蠟瓶糖稽查專案，在仁武八卦夜市、大社夜市，查獲4家業者賣蠟瓶糖，進一步檢出蠟瓶糖「甜味劑與規定不符」。世界衛生組織（WHO）研究發現，長期食用甜味劑可能會增加糖尿病、心血管疾病的風險。
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高雄市衛生局今（8）發新聞稿指出，上月18日啟動夜市觀光商場、老街、賣場、雜貨店、東南亞食品雜貨店及實體網購商店查核，共243家，共查獲4家不合格。另外抽驗蠟瓶糖、泡泡糖等12件進口零食，1件蠟瓶糖檢出甜味劑與規定不符，另2件軟糖分別檢出甜味劑及防腐劑與規定不符，將移請來源商所轄新北市衛生局依法辦理。
稽查人員在仁武八卦夜市、大社夜市，現場查獲4業者販售蠟瓶糖。另外在左營瑞豐夜市也查獲有業者賣來路不明未經核准進口、沒有繁體中文標示的中國食品，全部依法處辦。
衛生局提醒，販售未經核准進口、沒有繁體中文標示的食品、零食，違反《食品安全衛生管理法》規範，依法得處3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，可以命其歇業，甚至廢止其公司登記。另外食品添加物違規部分，業者如在期限內沒有改善，將處3萬元以上300萬元以下罰鍰，呼籲切勿以身試法。
蠟瓶糖是什麼？
蠟瓶糖是中國近期爆紅的網紅零食，外膜主要是由蜂蠟製成，中間包裹糖漿或果醬，色彩繽紛、造型多樣，就像《哈利波特》裡的「柏蒂全口味豆子」，口味五花八門，有如5元銅板大小的「一口秒」，也有放大擬真版造型，如漢堡、草莓、龍蝦、蝴蝶，甚至娃娃等公仔模樣。
《NOWnews今日新聞》實際檢視淘寶上蠟瓶糖銷售資訊，發現其中一家在產品信息欄註明為「果味醬製品」，產品配料（成分）有水、麥芽糖漿、白砂糖、食品添加劑（食品級蜂蠟、乙酰化二淀粉磷酸酯、羧甲基纖維素鈉、甜蜜素、安賽蜜（阿斯巴甜）、檸檬酸、山梨酸鉀、胭脂紅、檸檬黃、亮藍、莧菜紅）、食用香料，食用方法強調「咀嚼後請勿食用」，每100公克熱量1250大卡（千焦）。
其餘多數店家都沒標示蠟瓶糖成分，是中國媒體所稱的「三無產品」，就是沒有生產日期、沒有生產廠家，也沒有生產地址的來源不明商品。蠟瓶糖是中國獨創的糖果嗎？根據抖音推薦蠟瓶糖網紅指出，其實韓國也有蠟瓶糖，「我之前在韓國買過1個蠟瓶糖老貴了，好幾十（人民幣）呢」。
蠟瓶糖怎麼吃？口感如何？
記者檢視淘寶蠟瓶糖商品訊息，有業者標註「咀嚼後請勿食用」，根據網紅吃播影片，蠟瓶糖食用方法為「嚼一嚼，吸一吸，再吐出來」。抖音網紅還推薦「冰凍」吃法，將蠟瓶糖冷凍後再吃，號稱口感「嘎蹦嘎蹦脆」，一口咬下蝴蝶造型蠟瓶糖，還能「拉絲」，咬出裡面被凍得略為凝固的果汁內餡，嚼到沒味再吐出來就好。
不過，也有另一派網紅持相反意見，批評蠟瓶糖吃起來「像咬塑膠一樣，全是香精、色素的味道，有點刺鼻」，連吃幾顆後直呼上當，喊「這種糖就是智商稅」、「很難吃，果醬有股劣質的臘味」、「不會再買」。
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稽查人員在仁武八卦夜市、大社夜市，現場查獲4業者販售蠟瓶糖。另外在左營瑞豐夜市也查獲有業者賣來路不明未經核准進口、沒有繁體中文標示的中國食品，全部依法處辦。
衛生局提醒，販售未經核准進口、沒有繁體中文標示的食品、零食，違反《食品安全衛生管理法》規範，依法得處3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，可以命其歇業，甚至廢止其公司登記。另外食品添加物違規部分，業者如在期限內沒有改善，將處3萬元以上300萬元以下罰鍰，呼籲切勿以身試法。
蠟瓶糖是什麼？
蠟瓶糖是中國近期爆紅的網紅零食，外膜主要是由蜂蠟製成，中間包裹糖漿或果醬，色彩繽紛、造型多樣，就像《哈利波特》裡的「柏蒂全口味豆子」，口味五花八門，有如5元銅板大小的「一口秒」，也有放大擬真版造型，如漢堡、草莓、龍蝦、蝴蝶，甚至娃娃等公仔模樣。
《NOWnews今日新聞》實際檢視淘寶上蠟瓶糖銷售資訊，發現其中一家在產品信息欄註明為「果味醬製品」，產品配料（成分）有水、麥芽糖漿、白砂糖、食品添加劑（食品級蜂蠟、乙酰化二淀粉磷酸酯、羧甲基纖維素鈉、甜蜜素、安賽蜜（阿斯巴甜）、檸檬酸、山梨酸鉀、胭脂紅、檸檬黃、亮藍、莧菜紅）、食用香料，食用方法強調「咀嚼後請勿食用」，每100公克熱量1250大卡（千焦）。
其餘多數店家都沒標示蠟瓶糖成分，是中國媒體所稱的「三無產品」，就是沒有生產日期、沒有生產廠家，也沒有生產地址的來源不明商品。蠟瓶糖是中國獨創的糖果嗎？根據抖音推薦蠟瓶糖網紅指出，其實韓國也有蠟瓶糖，「我之前在韓國買過1個蠟瓶糖老貴了，好幾十（人民幣）呢」。
蠟瓶糖怎麼吃？口感如何？
記者檢視淘寶蠟瓶糖商品訊息，有業者標註「咀嚼後請勿食用」，根據網紅吃播影片，蠟瓶糖食用方法為「嚼一嚼，吸一吸，再吐出來」。抖音網紅還推薦「冰凍」吃法，將蠟瓶糖冷凍後再吃，號稱口感「嘎蹦嘎蹦脆」，一口咬下蝴蝶造型蠟瓶糖，還能「拉絲」，咬出裡面被凍得略為凝固的果汁內餡，嚼到沒味再吐出來就好。
不過，也有另一派網紅持相反意見，批評蠟瓶糖吃起來「像咬塑膠一樣，全是香精、色素的味道，有點刺鼻」，連吃幾顆後直呼上當，喊「這種糖就是智商稅」、「很難吃，果醬有股劣質的臘味」、「不會再買」。