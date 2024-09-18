獨／老闆公開蠟瓶糖「11種添加劑」　營養師揭3大危害：千萬別吃

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▲記者找到淘寶一家販售蠟瓶糖的商家，在產品訊息寫出成分，還備註「咀嚼後請勿食用」。（圖／翻攝淘寶）

▲中國爆紅零食「蠟瓶糖」強調使用食用級蠟，但許瓊月揭露，食用蠟就是天然蜂蠟，產量其實很少，不排除有混加工業蠟的風險。（圖／翻攝微博）

▲營養師許瓊月指出，攝取過多含添加物的食品，會讓兒童有過動、注意力不集中、學習力下降及情緒控制不穩等隱藏風險。（圖／翻攝許瓊月臉書）

中國抖音、小紅書爆紅的「蠟瓶糖」悄悄登台，就連中國官方媒體都警告，這類「網紅零食」曾檢測出了致癌風險物質。雖然蠟瓶糖成分未完全公開，目前僅有「11種添加劑」曝光，先前披露中國網紅零食「魔芋爽」有2添加物，吃多會讓兒童產生過動、注意力不集中風險的營養師許瓊月，再度檢視蠟瓶糖成分，直言有蠟的來源、色素添加量與糖分3大危害，直言：「《NOWnews今日新聞》實際在淘寶數百筆蠟瓶糖銷售頁面中，搜尋到一家業者在產品信息欄註明為「果味醬製品」，產品配料（成分）有水、麥芽糖漿、白砂糖、食品添加劑（食品級蜂蠟、乙酰化二淀粉磷酸酯、羧甲基纖維素鈉、甜蜜素、安賽蜜、檸檬酸、山梨酸鉀、胭脂紅、檸檬黃、亮藍、莧菜紅）、食用香料，食用方法強調「咀嚼後請勿食用」，每100公克熱量1250千焦。許瓊月告訴《NOWnews今日新聞》說，先不論上述蠟瓶糖業者公開的成分是否是完全且真實，初步整體看來蠟瓶糖有3大危害，第一是蠟的來源、第二是色素，第三則是糖分問題。先講結論，相較先前魔芋爽也是多達近30種成分、添加劑，因鈉含量過高，建議每天不要吃超過2包，許瓊月直言蠟瓶糖「連1天食用建議量都沒有，最好不要吃」。蠟瓶糖3大危害詳述如下：許瓊月指出，天然蜂蠟就是蜂巢裡用來「隔間」之物，理論上是可以食用，不吞下去更沒有問題，但是因為天然蜂蠟產量稀少，蠟瓶糖價格又不高，因此不能排除有添加非食品級蠟、也就是工業蠟的風險。她說明，工業蠟與食品蠟雖然主要成分都是油脂，但兩者差很多，以製成蠟蠋的工業蠟來說，含有重金屬等許多有毒物質，讓小朋友吃有非常大的風險，而且這些都是致癌物，不會馬上發現異狀，而是日積月累危害身體健康。許瓊月表示，蠟瓶糖曝光成分中的胭脂紅、亮藍、檸檬黃等都是色素，台灣與中國對於可使用於食品的色素及種類都有規範，而業者沒有公開這些色素的確切添加量，也是一大隱藏危害。諸多文獻也指出，過度攝取食用色素可能造成生育力下降、畸形胎，甚至可能會致癌。對孩童而言，造成注意力不集中（ADHD）、過動、自制力差、學習障礙等症狀。許瓊月指出，蠟瓶糖曝光的成分中，用了糖漿、代糖還有砂糖，這麼多不同種類的糖，也多了非常多的健康風險，真的對健康沒有好處。此外，許瓊月也提醒，蠟瓶糖爆出有食安風險後，蝦皮等網購平台現在都已經不見蹤影，代表「業者自己都知道可能不合台灣法規」，而且在小紅書上也有網紅分享，吃蠟瓶糖的感覺就是像在吃蠟蠋，因此「完全不建議吃，連1天含量都沒有建議」。