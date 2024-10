我是廣告 請繼續往下閱讀

每年10月第2個星期六為「世界安寧日」,國民健康署響應「世界安寧日」,持續推動癌症診療品質認證,並將安寧照護導入癌友照護之一環;進一步輔導醫院建置癌症資源中心,並以家庭為中心、結合社區資源,讓癌友及其家庭都獲得完善的身心支持。2005年英國組織Help the Hospices(現為Hospice UK)提倡每年10月第2個星期六為「世界安寧日」,爾後世界安寧療護聯盟(World Hospice Palliative Care Alliance,簡稱WHPCA)每年訂定年度主題,邀請全球共同為安寧緩和療護發聲。今(113)年為10月12日,主題為「十年緩和照護路:我們做得如何?(Ten Years Since the Resolution: How are we doing?)」,藉以提升民眾對安寧緩和療護的認識。國民健康署因應癌友存活率逐年提升,自99年起輔導各醫院建置癌症資源中心,積極提供癌友身心支持,並透過癌症診療品質認證將安寧照護導入癌友照護之一環。目前已有105家醫院成立癌症資源中心,其中有67家醫院通過癌症診療品質認證。國民健康署亦將持續推動以癌友家庭為中心、社區倡導慈悲關懷照護等模式,讓癌友於家庭、醫院及社區中均能身心安適。我國癌症已連續42年蟬聯國人十大死因之首,因人口老化及不健康的生活型態,導致癌症發生人數逐年增加。但根據國民健康署癌症登記資料顯示,隨著全球醫療科技的進步與國家癌症防治政策的落實,全國罹癌者5年存活率從94-98年的50.2%,提升到106-110年的62.1%,在癌友與癌共存時間拉長的同時,也顯示「如何將癌友照護做得更好」已成為重要議題。為提升癌友照護品質,國民健康署自97年開始推動「癌症診療品質認證」,目前全臺共有67家醫院通過認證,提供癌友症狀控制,並依病況提供緩和照護或臨終病人安寧照護。考量癌友回歸社區後仍需要相應支持,國民健康署自99年起補助醫院成立癌症資源中心,至今已有105家醫院參與。國民健康署長吳昭軍表示,認證醫院提供8成5以上癌症病人照護,而癌症資源中心服務量已累計150萬人次,回歸社區中的癌友則運用台灣癌症資源網「顧身體」、「找資源」、「顧心靈」、「放輕鬆」、「挺家屬」、「保權益」之6大生活需求資訊,讓癌友獲得更多元化服務的管道。罹患癌症所需面對的身、心、靈與經濟上的衝擊,往往對癌友與家庭造成重大轉變。為適時提供癌友及其家庭順利度過抗癌之路,並維繫家庭完整,國民健康署113年開始發展「以癌友家庭為中心之照護模式」,以醫療機構為出發點,連結社區資源評估及輔導模式,發揮關懷的量能,積極協助癌友回歸社區,同時透過社區活動導正對癌症的概念,讓社區民眾能關注生命臨終議題及瞭解慈悲關懷友善社區之理念,以利未來共同提供癌友與家屬安心獨立、自主的生活,呼應世界安寧日的願景。