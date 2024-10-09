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日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)今天(9日)將解散國會，準備在10月27日提前舉行大選，指望他的政治蜜月期和四分五裂的反對派，能讓醜聞纏身的自由民主黨(LDP)取得勝利。自民黨已幾乎不間斷地執政數十年，而且幾乎肯定會再次成為執政黨。但上週剛被任命為首相的石破茂希望鞏固他的地位，來推動一系列的政策，包含增加在國防和受人口危機嚴重打擊的貧困地區的支出。石破茂取代了岸田文雄(Fumio Kishida)成為日本首相，岸田文雄政府的支持率創下歷史新低，部分原因是政治獻金醜聞引發了對自民黨的不信任，以及選民對物價上漲的不滿。石破茂的支持者希望這位自認是「軍事宅男」和對自民黨建制派直言不諱的批評者，能夠提高該黨的聲望。東京大學政治學教授內山融(Yu Uchiyama)表示，67歲的石破茂希望透過解散國會，在他的「蜜月期」結束前讓他的政黨接受考驗。內山融告訴法新社：「這是合理的，他希望在黨的『面貌』發生變化，而且勢頭依然存在之際，立即舉行大選。」內山融補充說，石破茂也希望讓反對派措手不及，因為自民黨的敵人尚未決定如何在選舉中相互協調。但首相提前舉行大選的決定也受到批評，因為這與石破茂先前宣示要先在國會面對反對派的承諾相互矛盾。內山融說，部分選民認為這是一個令人失望的跡象，表明他「屈服於黨內壓力」，藉由解散國會來獲取政治利益。石破茂在上個週末宣布，自民黨不會在即將到來的選舉中，支持部分因政治獻金醜聞而名譽掃地的黨內成員。內山融說，這一聲明反映出他希望向公眾證明他可以「嚴厲」，並且「可能會稍微重拾大眾對他的信任」。更多中央廣播電臺新聞