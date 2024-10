我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Uber One 會員於輸入「TGO100」優惠序號,叫車並完成前往全台任一高鐵車站的行程後,每趟行程皆可額外獲得 100 點TGo點數。(圖/記者周淑萍攝)

▲foodpanda 粉紅祭再度舉辦,將於10/12、10/13連續兩天在華山文創園區舉辦。(資料照片,圖/記者周淑萍攝)

▲pandapro會員來現場即可兌換大禮包,包含 黎記冰糖醬鴨滷味拼盤、喉糖等。(圖/翻攝官方臉書)

近日Uber頻頻被爆料會員沒有比較優惠,讓官方只好祭出多項專屬優惠來留住老客戶。看準了點數經濟當道, Uber與台灣高鐵推出全新跨平台點數兌換機制,台灣高鐵TGo會員將點數兌換為Uber/Uber Eats 抵用券。foodpanda則將於10 月 12 日到 10 月 13 日在華山文創園區舉辦「粉紅祭」, pandapro會員將送上總價值超過 1200 元的 KTV 主題大禮包,民眾參與指定活動還可抽 iPhone 16 Pro。🟡Uber X 台灣高鐵TGo會員Uber 與台灣高鐵合作,台灣高鐵TGo會員即日起可於「TGo點數365」平台將累積的TGo點數兌換為「Uber/Uber Eats 抵用券」,最低TGo點數 800 點即可兌換 100 元「Uber/Uber Eats 抵用券」,Uber 與台灣高鐵加碼推出「有點就享兌」限時活動,即日起至 2025 年 1 月 17 日止,Uber One 會員於 Uber App 中輸入「TGO100」優惠序號,於 Uber App 叫車並完成前往全台任一高鐵車站的行程後,每趟行程皆可額外獲得 100 點TGo點數。此外,台灣高鐵TGo會員即日起至 11 月 30 日止,只要於TGo點數365平台兌換「Uber/Uber Eats 抵用券」,並於 Uber 或 Uber Eats App 內完成新增票券序號,每張序號即可獲得價值新台幣 50 元的 Uber 乘車優惠。🟡foodpanda 粉紅祭foodpanda 將於 10 月 12 日到 10 月 13 日在華山文創園區舉辦「叫 foodpanda 送~粉紅祭」大型實體活動,將邀請9m88、宇宙人、麋先生、滅火器現場開唱。同時現場集結多家熱門排隊名店,包含 Café from mars、浪漫屋 by 詹記的浪漫大詹、山海豆花、新村站著吃烤肉等,還有首度現身市集的錢櫃美食,現場可以買到錢櫃牛肉麵、水餃,現場美食都享有外帶自取7.9折。針對 pandapro會員可搶先包場獨享總統級包廂,同時還可免費領大禮包,內有排隊名店黎記冰糖醬鴨滷味拼盤、爽肺潤喉的喉糖等 ,還可免費 360 度環繞拍攝體驗。此外,即日起至 10 月 20 日,只要參加「iPhone 16 Pro 雙挑戰」集點卡活動,每一筆滿 399 元美食外送或滿 599 元生鮮雜貨外送訂單,即可獲得一個抽獎機會,且完成最多外送訂單的前 10 名參賽者即可直接獲得iPhone 16 Pro。foodpanda「叫 foodpanda 送~粉紅祭」活動資訊:華山文創園區(台北市中正區八德路一段1號)📍10/12(六)12:00-15:00(pandapro搶先開場):品牌好友 9m88 VIP 搶先開唱場,報名已截止📍10/12(六)15:00-21:00:陳華、宇宙人、溫蒂漫步、滅火器📍10/13(日)13:00-20:00:怡岑、王 ADEN、怕胖團、麋先生