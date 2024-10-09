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▲Uber One 會員於輸入「TGO100」優惠序號，叫車並完成前往全台任一高鐵車站的行程後，每趟行程皆可額外獲得 100 點TGo點數。（圖／記者周淑萍攝）

▲foodpanda 粉紅祭再度舉辦，將於10/12、10/13連續兩天在華山文創園區舉辦。（資料照片，圖／記者周淑萍攝）

▲pandapro會員來現場即可兌換大禮包，包含 黎記冰糖醬鴨滷味拼盤、喉糖等。（圖／翻攝官方臉書）

近日Uber頻頻被爆料會員沒有比較優惠，讓官方只好祭出多項專屬優惠來留住老客戶。看準了點數經濟當道， Uber與台灣高鐵推出全新跨平台點數兌換機制，台灣高鐵TGo會員將點數兌換為Uber/Uber Eats 抵用券。foodpanda則將於10 月 12 日到 10 月 13 日在華山文創園區舉辦「粉紅祭」， pandapro會員將送上總價值超過 1200 元的 KTV 主題大禮包，民眾參與指定活動還可抽 iPhone 16 Pro。🟡Uber X 台灣高鐵TGo會員Uber 與台灣高鐵合作，台灣高鐵TGo會員即日起可於「TGo點數365」平台將累積的TGo點數兌換為「Uber/Uber Eats 抵用券」，最低TGo點數 800 點即可兌換 100 元「Uber/Uber Eats 抵用券」，Uber 與台灣高鐵加碼推出「有點就享兌」限時活動，即日起至 2025 年 1 月 17 日止，Uber One 會員於 Uber App 中輸入「TGO100」優惠序號，於 Uber App 叫車並完成前往全台任一高鐵車站的行程後，每趟行程皆可額外獲得 100 點TGo點數。此外，台灣高鐵TGo會員即日起至 11 月 30 日止，只要於TGo點數365平台兌換「Uber/Uber Eats 抵用券」，並於 Uber 或 Uber Eats App 內完成新增票券序號，每張序號即可獲得價值新台幣 50 元的 Uber 乘車優惠。🟡foodpanda 粉紅祭foodpanda 將於 10 月 12 日到 10 月 13 日在華山文創園區舉辦「叫 foodpanda 送～粉紅祭」大型實體活動，將邀請9m88、宇宙人、麋先生、滅火器現場開唱。同時現場集結多家熱門排隊名店，包含 Café from mars、浪漫屋 by 詹記的浪漫大詹、山海豆花、新村站著吃烤肉等，還有首度現身市集的錢櫃美食，現場可以買到錢櫃牛肉麵、水餃，現場美食都享有外帶自取7.9折。針對 pandapro會員可搶先包場獨享總統級包廂，同時還可免費領大禮包，內有排隊名店黎記冰糖醬鴨滷味拼盤、爽肺潤喉的喉糖等 ，還可免費 360 度環繞拍攝體驗。此外，即日起至 10 月 20 日，只要參加「iPhone 16 Pro 雙挑戰」集點卡活動，每一筆滿 399 元美食外送或滿 599 元生鮮雜貨外送訂單，即可獲得一個抽獎機會，且完成最多外送訂單的前 10 名參賽者即可直接獲得iPhone 16 Pro。foodpanda「叫 foodpanda 送～粉紅祭」活動資訊：華山文創園區（台北市中正區八德路一段1號）📍10/12（六）12:00-15:00（pandapro搶先開場）:品牌好友 9m88 VIP 搶先開唱場，報名已截止📍10/12（六）15:00-21:00：陳華、宇宙人、溫蒂漫步、滅火器📍10/13（日）13:00-20:00：怡岑、王 ADEN、怕胖團、麋先生