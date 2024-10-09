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▲黎巴嫩真主黨二號人物卡西姆（右）公開支持在黎巴嫩達成停火協議。（圖／美聯社／達志影像）

以色列近來對黎巴嫩真主黨展開猛烈攻勢，不僅造成大量損傷，其領導階層更是遭到「團滅」。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）8日表示，以色列空襲擊斃了兩名接任真主黨已故領袖的繼任者，以色列擴大對真主黨的地面攻勢，並向黎巴嫩南部部署第四個陸軍師。面對以色列的攻勢，真主黨高層官員8日在以巴戰爭周年演講中，首次公開表示支持在黎巴嫩達成停火協議。根據路透社報導，納坦雅胡8日在他的辦公室中發表談話，指出以色列已經大幅削弱了真主黨的戰力，「我們消滅了數千名恐怖份子，包括納斯拉勒（Hassan Nasrallah）本人，還有他的繼任者，以及繼任者的繼任者。」不過納坦雅胡並未告知兩名繼任者的姓名。以色列國防部長尤葛朗特（Yoav Gallant）則表示，預計接替納斯拉勒的薩菲丁（Hashem Safieddine）可能已被「淘汰」。目前尚不清楚納坦雅胡所說的「繼任者的繼任者」指的是誰。以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）後來表示，上週戰鬥機轟炸真主黨情報總部時，以色列知道薩菲丁身處其中，目前正在檢查其狀態，「一旦我們確認，將會通知公眾」。自該次空襲以來，薩菲丁就再也沒有公開露面。這次的空襲是以色列與真主黨發生邊境衝突後提升攻勢中的一部分。納坦雅胡強調，「今天，真主黨比多年來任何時候都更加虛弱。」以色列軍方8日表示，過去24小時內對黎巴嫩真主黨地下設施的猛烈空襲，造成至少50名武裝份子死亡，其中包括6名地區指揮官和地區官員。自去年10月以來，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯從加薩攻擊以色列南部，引發地區局勢緊張，且在這幾週更波及了黎巴嫩。真主黨副秘書長卡西姆（Naim Qassem）8日在以巴衝突週年演講當中表示，「我們支持（國會議長柏瑞，Nabih Berri）領導的政治努力，目標是達成停火協議。」並指出，一旦停火穩固，外交途徑達成共識，其他細節將進行討論，並協商作出決策。卡西姆表示，儘管遭到以色列的「痛苦打擊」，真主黨的能力仍然完好無損。 「數十個城市都在抵抗組織導彈的射程之內。我們向你們保證，我們的能力很好。」納坦雅胡拒絕對卡西姆的言論發表評論；美國國務院發言人米勒在記者會上表示，真主黨「改變了態度」希望停火，因為該組織在戰場上「處於不利地位並遭受重創」。以色列軍方表示，目前已向黎巴嫩南部派遣了第146師，這是部署在邊境上的第一個預備役師，並將針對真主黨的地面行動從黎巴嫩東南部延伸至西南部。 以色列軍方於1日宣布，地面部隊已進入黎巴嫩，最初是突擊隊，隨後是正規裝甲部隊和步兵部隊。以色列軍方發言人表示，10月份迄今，黎巴嫩已向以色列發射3000多枚火箭彈，但在防空系統攔截下，避免了傷亡和損失。在過去兩週，以色列與真主黨的衝突愈演愈烈，已造成黎巴嫩1000多人死亡，並造成超過100萬人大規模逃亡