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中國A股三大指數今(9)日開盤終止先前一連串的漲勢，全數熄火，上證指數盤中重挫逾5%，深成指大跌逾6%，由於先前十一連假時，吸引一波散戶開戶潮，今日開始有部分新股民能夠進場交易，先見識綠油油一片，香港恒生指數也開高走低。中國政府九月底宣布一連串放水救市措施，包括中國人民銀行調降存款準備金率、調降利率，向資產管理公司、保險公司和券商放貸支援購買股票；同時也向上市公司放貸支持回購股票。大放水救市措施使A股自九月底以來不斷上揚，在中國十一連假中，因封關前的股市狂潮，吸引大量散戶開戶。假期後重開第二日，今有許多股市新戶能夠開始交易，但A股三大指數全數一片綠。中國A股三大指數開盤全數熄火，上證指數盤中重挫5.30%，下跌185點；深成指跌6.2%，下跌711點；滬深300指數跌5.4%，下跌230點。另一方面，香港恒生指數開盤一度上漲，但隨後也如溜滑梯般翻綠。中國A股今日賣壓大量湧現，中國財經資訊媒體《券商中國》提到三大因素，一是最近市場漲幅巨大，獲利盤也相當豐厚，周二市場就已經出現明顯衝高回落行情；二是昨晚外圍中國資產大跌，中國國內上市公司也出現減持；三是從資金面上看，中國人民銀行（央行）周三進行人民幣 610 億元 7 天期逆回購操作，中標利率維持在 1.50% 的水準。