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▲吳子霏近來被拍到和高大新歡現身街頭，2人還和導演奚岳隆「三貼」上路。（圖／吳子霏IG）

演員吳子霏和連晨翔2021年合作電影《一杯熱奶茶的等待》，事後傳出緋聞，2人還被拍到一起出遊，不過他們始終沒有公開戀情。而女方近來卻被拍到，身邊似乎有了新伴侶，和一名高大男子Alex走得很近，互動非常曖昧，吳子霏日前也發文表示「7月到8月，毀滅到重生」，讓人好奇是不是她的感情生活出現轉變。不過對於吳子霏的緋聞，經紀人回應「藝人私生活，公司不過問。」據《CTWANT》報導，吳子霏先前曾被拍到和連晨翔一起出遊，7月時她還被目擊到拿著餐點進到連晨翔家的社區。不過近來2人疑似感情生變，吳子霏日前IG發文表示，「7月到8月，毀滅到重生。用盡全身的力氣，倒地而起，原來我可以，只要我想要。」接著她近來就被拍到，身邊多了一名叫做Alex的高壯男子，2人互動非常親密。吳子霏被目擊，近日下午3點左右，她在家附近的賣場買完日用品之後，就驅車直奔新北市深坑區一處農場，直到晚上6點多她才和Alex搭計程車離開，2人一起到大安區的一間燒肉店吃飯。他們在門口候位時，舉止非常親密，吳子霏先是摸了Alex的手，接著Alex摸了吳子霏的瀏海，似乎在曖昧期或是已經交往。接著導演奚岳隆也到場和他們一起用餐，結束後3人一起坐上奚岳隆的電動輔助腳踏車，期間Alex還把吳子霏的腿放到車子上面，接著「三貼」上路，坐在最後面的Alex拿手機拍下這一系列危險的動作，恐怕已涉及「道路交通管理處罰條例」。而對於吳子霏的感情狀況，經紀人僅回應，「藝人私生活，公司不過問。」