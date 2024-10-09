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中國公司拼多多旗下的跨境電商平台Temu日前被印尼要求下架，原因是官員擔心Temu將威脅中小型企業並導致許多工作消失，因為中國廉價產品威脅本土產業的生存空間。印尼媒體《時代報（Tempo）》9日報導，印尼合作暨中小企業部部長德登（Teten Masduki）表示，他早就已經警告其他部會Temu進入印尼恐造成的危害，也曾經向總統佐科威（Joko Widodo）建議，別讓Temu進入印尼市場，因為Temu會對印尼中小型企業造成威脅。德登說，他不希望TikTok商店（TikTok Shop）進入印尼的情況，在Temu平台上再次發生。他所指的是，TikTok商店直接銷售的行為，威脅當地微型及中小企業。Temu是中國電商巨頭「拼多多」旗下的跨境平台，其商業模式是以大幅折扣販賣商品，大部分的商品是直接從中國工廠運送到各國的消費者手中，因此價格十分優惠。印尼合作暨中小企業部官員菲奇（Fiki）表示，「因為Temu已經在App Store和Play Store上架，本週將再舉行另一次會議，這次會議的目的是停止Temu在印尼的業務」。菲奇說：「雖然（Temu）尚未運營，但它已在App Store和Play Store上架，我們將盡力將其下架。」並補充說，Temu將使當地中小企業面臨極大風險，因為它允許消費者與中國工廠直接交易。