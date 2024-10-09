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明年度總預算仍卡關，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜11日邀請朝野吃「和解飯」，盼化解僵局。稍早國民黨立院黨團書記長林思銘釋出條件，如果提出的三個訴求沒有得到行政部門善意回應，「總預算案的審查勢必會再往後延」。林思銘今在中常會後受訪表示，國民黨立院黨團已和行政部門與民進黨團多次的交手，他們很明確要告訴行政院長卓榮泰，不要真的只有空手或帶著「兩串蕉」而來。林思銘也點出三點訴求，首先，國民黨團的訴求非常清楚，禁伐補償預算的編列要依法趕快補編，再者，公糧收購提高5元，以及健保點值達到0.95元，這都是有關農民與醫護權益保障的決議，黨團協商時都一致同意的，行政部門不能完全不理會。林思銘表示，如果後天吃和解飯，卓榮泰一定要對在野黨的訴求有具體回應，如果只帶著兩串蕉來或者是空口說白話，僵局絕對還是沒有辦法打開。林思銘再三強調，總預算卡關能否解開，都要看行政院有無善意回應，國民黨團提出的3個訴求都要有善意回應，若沒有，總預算審查勢必會再延後。