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▲中國 LPL 夏季冠軍 BLG 近況不佳，LOL 世界賽瑞士制目前1勝2敗，將與 PSG 決一死戰。（圖／LOL Esports Flickr）

▲2024《英雄聯盟》LOL世界賽，「犽凝」與「歐羅拉」目前擁有極高的 BP 率，可說是獨一檔的存在。（圖／魚丸提供）

▲2024《英雄聯盟》LOL世界賽，PSG 必須掌握換線的主動性，並著重在團戰的規劃和操作，才更有機會擊敗 BLG。（圖／LOL Esports Flickr）

▲魚丸認為，Betty 能否擺脫功能型 AD ，選出能在團戰充分發揮的角色，會是對抗 BLG 的關鍵。。（圖／LOL Esports Flickr）

2024《英雄聯盟》LOL世界賽「瑞士制循環賽」激戰中，PCS 賽區冠軍、全由台灣選手組成的 PSG Talon 陷入1勝2敗的絕境，下場比賽將在台灣時間週四（10/11）對決中國 LPL 夏季冠軍 BLG。前《英雄聯盟》分析師魚丸認為，，PSG 可以嘗試用換線在前期取得優勢，而魚丸提到，PSG 的4場比賽，共抽中3個賽區的第一種子，打 FLY 時沒有把握十分可惜；而 BLG 共交手 MDK、LNG、T1，以中國第一的水準來說，籤運不算太差，但打輸 LNG 比較讓人意外，T1 雖然是老對手，但打得綁手綁腳，以 LPL 第一種子的水平來說，比賽內容不算太好，顯現兩隊狀況，甚至是對版本的掌握都還沒有特別到位。在近況不佳的前提下，BP 策略格外重要，以 PSG 的角度，在看完上一把對戰 FLY 後，菲艾一定要禁，Bin 的賈克斯也要按掉，但當 PSG 身處紅方時，在菲艾、賈克斯需要吃掉2個 Ban 位的情況下，現階段版本極強的「犽凝、歐羅拉」勢必要放一隻出來。魚丸強調，這場對決最有趣的地方就是，以往的 BLG 不太愛選擇犽凝或歐羅拉，「那如果 BLG 第一把自己在藍方不玩，又嘗試性放出這兩隻角色，PSG 應該就要大膽的選，且要贏下比賽，否則 BO3 會陷入極大劣勢。」此外，PSG 應該嘗試讓 JunJia 選用的角色，例如史瓦妮、史加納等，茂凱也是能嘗試的選擇。上路部分，則要著重吶兒的順位，較需要改變的還是下路位，魚丸認為，不應該再讓 Betty 玩燼、好運姊等功能角色，而是要能站出來 C 的凱莎、克黎思妲等，這樣PSG 在今年 MSI 季中邀請賽，曾用換線戰術將 BLG 逼上絕境，不過魚丸認為，近期 BLG 針對換線的處理已經熟練許多，PSG 想利用換線在前期拿下極大優勢的機率不高，不過客觀上來看，，但要小心 ElK 拿出吉茵珂絲，在換線期把下塔推爛，後續團戰會對 PSG 帶來不少麻煩。除了換線外，今年 LOL 世界賽版本最重要的還是團戰，BLG 會掉到1勝2敗組別，很大原因是太仰賴 Bin 在邊線找破口，但遊戲節奏快、前期碰撞多的情況下，反而讓團戰常陷入少打多，或人員調動出問題的情況。魚丸強調面對「Win Or Go Home」的殊死戰，，上路 AZhi 本屆世界賽是最穩定的選手，Maple 也在最後一年打出風采，BLG 方面，Key man 會是世界賽在社群飽受批評的打野 Wei ，很明顯本屆世界賽，Wei 並沒有拿出該有的實力，，至於中路 Knight 狀態還不錯，但不玩歐羅拉，犽凝熟練度相對較差，可能會讓 BP 被限縮。