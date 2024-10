我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國 LPL 夏季冠軍 BLG 近況不佳,LOL 世界賽瑞士制目前1勝2敗,將與 PSG 決一死戰。(圖/LOL Esports Flickr)

▲2024《英雄聯盟》LOL世界賽,「犽凝」與「歐羅拉」目前擁有極高的 BP 率,可說是獨一檔的存在。(圖/魚丸提供)

▲2024《英雄聯盟》LOL世界賽,PSG 必須掌握換線的主動性,並著重在團戰的規劃和操作,才更有機會擊敗 BLG。(圖/LOL Esports Flickr)

▲魚丸認為,Betty 能否擺脫功能型 AD ,選出能在團戰充分發揮的角色,會是對抗 BLG 的關鍵。。(圖/LOL Esports Flickr)

2024《英雄聯盟》LOL世界賽「瑞士制循環賽」激戰中,PCS 賽區冠軍、全由台灣選手組成的 PSG Talon 陷入1勝2敗的絕境,下場比賽將在台灣時間週四(10/11)對決中國 LPL 夏季冠軍 BLG。前《英雄聯盟》分析師魚丸認為,,PSG 可以嘗試用換線在前期取得優勢,而魚丸提到,PSG 的4場比賽,共抽中3個賽區的第一種子,打 FLY 時沒有把握十分可惜;而 BLG 共交手 MDK、LNG、T1,以中國第一的水準來說,籤運不算太差,但打輸 LNG 比較讓人意外,T1 雖然是老對手,但打得綁手綁腳,以 LPL 第一種子的水平來說,比賽內容不算太好,顯現兩隊狀況,甚至是對版本的掌握都還沒有特別到位。在近況不佳的前提下,BP 策略格外重要,以 PSG 的角度,在看完上一把對戰 FLY 後,菲艾一定要禁,Bin 的賈克斯也要按掉,但當 PSG 身處紅方時,在菲艾、賈克斯需要吃掉2個 Ban 位的情況下,現階段版本極強的「犽凝、歐羅拉」勢必要放一隻出來。魚丸強調,這場對決最有趣的地方就是,以往的 BLG 不太愛選擇犽凝或歐羅拉,「那如果 BLG 第一把自己在藍方不玩,又嘗試性放出這兩隻角色,PSG 應該就要大膽的選,且要贏下比賽,否則 BO3 會陷入極大劣勢。」此外,PSG 應該嘗試讓 JunJia 選用的角色,例如史瓦妮、史加納等,茂凱也是能嘗試的選擇。上路部分,則要著重吶兒的順位,較需要改變的還是下路位,魚丸認為,不應該再讓 Betty 玩燼、好運姊等功能角色,而是要能站出來 C 的凱莎、克黎思妲等,這樣PSG 在今年 MSI 季中邀請賽,曾用換線戰術將 BLG 逼上絕境,不過魚丸認為,近期 BLG 針對換線的處理已經熟練許多,PSG 想利用換線在前期拿下極大優勢的機率不高,不過客觀上來看,,但要小心 ElK 拿出吉茵珂絲,在換線期把下塔推爛,後續團戰會對 PSG 帶來不少麻煩。除了換線外,今年 LOL 世界賽版本最重要的還是團戰,BLG 會掉到1勝2敗組別,很大原因是太仰賴 Bin 在邊線找破口,但遊戲節奏快、前期碰撞多的情況下,反而讓團戰常陷入少打多,或人員調動出問題的情況。魚丸強調面對「Win Or Go Home」的殊死戰,,上路 AZhi 本屆世界賽是最穩定的選手,Maple 也在最後一年打出風采,BLG 方面,Key man 會是世界賽在社群飽受批評的打野 Wei ,很明顯本屆世界賽,Wei 並沒有拿出該有的實力,,至於中路 Knight 狀態還不錯,但不玩歐羅拉,犽凝熟練度相對較差,可能會讓 BP 被限縮。