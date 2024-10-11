2024《英雄聯盟》LOL世界賽「瑞士制循環賽」激戰中，PCS 賽區冠軍、全由台灣選手組成的 PSG Talon 陷入1勝2敗的絕境，下場比賽將在台灣時間週四（10/11）對決中國 LPL 夏季冠軍 BLG。前《英雄聯盟》分析師魚丸認為，兩隊近況都不甚理想，BP 上「犽凝、歐羅拉」需要重點關注，PSG 可以嘗試用換線在前期取得優勢，而下路 Betty 能否跳脫功能角的選擇扛起比賽，會是想戰勝 BLG 的一大關鍵。
PSG、BLG 狀況微妙 版本適應仍有問題
魚丸提到，PSG 的4場比賽，共抽中3個賽區的第一種子，打 FLY 時沒有把握十分可惜；而 BLG 共交手 MDK、LNG、T1，以中國第一的水準來說，籤運不算太差，但打輸 LNG 比較讓人意外，T1 雖然是老對手，但打得綁手綁腳，以 LPL 第一種子的水平來說，比賽內容不算太好，顯現兩隊狀況，甚至是對版本的掌握都還沒有特別到位。
BP 鬥志也鬥勇 犽凝、歐羅拉超級關鍵
在近況不佳的前提下，BP 策略格外重要，以 PSG 的角度，在看完上一把對戰 FLY 後，菲艾一定要禁，Bin 的賈克斯也要按掉，但當 PSG 身處紅方時，在菲艾、賈克斯需要吃掉2個 Ban 位的情況下，現階段版本極強的「犽凝、歐羅拉」勢必要放一隻出來。
魚丸強調，這場對決最有趣的地方就是，以往的 BLG 不太愛選擇犽凝或歐羅拉，「但當 PSG 放出其中一隻時，BLG 敢不敢選，如果 BLG 不選，那 PSG 敢不敢接」；「那如果 BLG 第一把自己在藍方不玩，又嘗試性放出這兩隻角色，PSG 應該就要大膽的選，且要贏下比賽，否則 BO3 會陷入極大劣勢。」
此外，PSG 應該嘗試讓 JunJia 選用「不用太積極做事，將重點放在團戰發揮」的角色，例如史瓦妮、史加納等，茂凱也是能嘗試的選擇。上路部分，則要著重吶兒的順位，較需要改變的還是下路位，魚丸認為，不應該再讓 Betty 玩燼、好運姊等功能角色，而是要能站出來 C 的凱莎、克黎思妲等，這樣「打野若能穩定前中期、好好的刷，後期有一個夠力的 AD ，能在團戰給予隊伍實質幫助，或許才是最佳劇本。」
PSG 能換線就換線 團戰會是最大重點
PSG 在今年 MSI 季中邀請賽，曾用換線戰術將 BLG 逼上絕境，不過魚丸認為，近期 BLG 針對換線的處理已經熟練許多，PSG 想利用換線在前期拿下極大優勢的機率不高，不過客觀上來看，「PSG 打 BLG，各路正面對線基本上0優勢，所以能換線當然要換線」，但要小心 ElK 拿出吉茵珂絲，在換線期把下塔推爛，後續團戰會對 PSG 帶來不少麻煩。
除了換線外，今年 LOL 世界賽版本最重要的還是團戰，BLG 會掉到1勝2敗組別，很大原因是太仰賴 Bin 在邊線找破口，但遊戲節奏快、前期碰撞多的情況下，反而讓團戰常陷入少打多，或人員調動出問題的情況。魚丸強調「PSG 換線絕對要嘗試，但最終決戰還是團戰，針對邊線，只要多少給予壓力、嘗試抓個一次即可，團戰的策劃和事前溝通，是更要注意的方向。」
PSG、BLG 都是背水一戰 兩隊 Key man 出爐
面對「Win Or Go Home」的殊死戰，魚丸認為 PSG 最關鍵的人物就是 Betty ，上路 AZhi 本屆世界賽是最穩定的選手，Maple 也在最後一年打出風采，但 PSG 真的需要 Betty 在團戰有水準以上的發揮。
BLG 方面，Key man 會是世界賽在社群飽受批評的打野 Wei ，很明顯本屆世界賽，Wei 並沒有拿出該有的實力，重點在他的功能型打野玩的怎麼樣，魚丸直言「只要 Wei 正常發揮的話，PSG 想贏都有點難」，至於中路 Knight 狀態還不錯，但不玩歐羅拉，犽凝熟練度相對較差，可能會讓 BP 被限縮。
我是廣告 請繼續往下閱讀
魚丸提到，PSG 的4場比賽，共抽中3個賽區的第一種子，打 FLY 時沒有把握十分可惜；而 BLG 共交手 MDK、LNG、T1，以中國第一的水準來說，籤運不算太差，但打輸 LNG 比較讓人意外，T1 雖然是老對手，但打得綁手綁腳，以 LPL 第一種子的水平來說，比賽內容不算太好，顯現兩隊狀況，甚至是對版本的掌握都還沒有特別到位。
BP 鬥志也鬥勇 犽凝、歐羅拉超級關鍵
在近況不佳的前提下，BP 策略格外重要，以 PSG 的角度，在看完上一把對戰 FLY 後，菲艾一定要禁，Bin 的賈克斯也要按掉，但當 PSG 身處紅方時，在菲艾、賈克斯需要吃掉2個 Ban 位的情況下，現階段版本極強的「犽凝、歐羅拉」勢必要放一隻出來。
魚丸強調，這場對決最有趣的地方就是，以往的 BLG 不太愛選擇犽凝或歐羅拉，「但當 PSG 放出其中一隻時，BLG 敢不敢選，如果 BLG 不選，那 PSG 敢不敢接」；「那如果 BLG 第一把自己在藍方不玩，又嘗試性放出這兩隻角色，PSG 應該就要大膽的選，且要贏下比賽，否則 BO3 會陷入極大劣勢。」
此外，PSG 應該嘗試讓 JunJia 選用「不用太積極做事，將重點放在團戰發揮」的角色，例如史瓦妮、史加納等，茂凱也是能嘗試的選擇。上路部分，則要著重吶兒的順位，較需要改變的還是下路位，魚丸認為，不應該再讓 Betty 玩燼、好運姊等功能角色，而是要能站出來 C 的凱莎、克黎思妲等，這樣「打野若能穩定前中期、好好的刷，後期有一個夠力的 AD ，能在團戰給予隊伍實質幫助，或許才是最佳劇本。」
PSG 能換線就換線 團戰會是最大重點
PSG 在今年 MSI 季中邀請賽，曾用換線戰術將 BLG 逼上絕境，不過魚丸認為，近期 BLG 針對換線的處理已經熟練許多，PSG 想利用換線在前期拿下極大優勢的機率不高，不過客觀上來看，「PSG 打 BLG，各路正面對線基本上0優勢，所以能換線當然要換線」，但要小心 ElK 拿出吉茵珂絲，在換線期把下塔推爛，後續團戰會對 PSG 帶來不少麻煩。
除了換線外，今年 LOL 世界賽版本最重要的還是團戰，BLG 會掉到1勝2敗組別，很大原因是太仰賴 Bin 在邊線找破口，但遊戲節奏快、前期碰撞多的情況下，反而讓團戰常陷入少打多，或人員調動出問題的情況。魚丸強調「PSG 換線絕對要嘗試，但最終決戰還是團戰，針對邊線，只要多少給予壓力、嘗試抓個一次即可，團戰的策劃和事前溝通，是更要注意的方向。」
PSG、BLG 都是背水一戰 兩隊 Key man 出爐
面對「Win Or Go Home」的殊死戰，魚丸認為 PSG 最關鍵的人物就是 Betty ，上路 AZhi 本屆世界賽是最穩定的選手，Maple 也在最後一年打出風采，但 PSG 真的需要 Betty 在團戰有水準以上的發揮。
BLG 方面，Key man 會是世界賽在社群飽受批評的打野 Wei ，很明顯本屆世界賽，Wei 並沒有拿出該有的實力，重點在他的功能型打野玩的怎麼樣，魚丸直言「只要 Wei 正常發揮的話，PSG 想贏都有點難」，至於中路 Knight 狀態還不錯，但不玩歐羅拉，犽凝熟練度相對較差，可能會讓 BP 被限縮。