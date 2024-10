我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年諾貝爾獎季開跑,今年諾貝爾化學獎於台灣時間10月9日下午5時45分公布,獲獎者為華盛頓大學生物化學教授貝克(David Baker)以及來自Google DeepMind的瓊珀(John Jumper)、哈薩比斯(Demis Hassabis)三人共同獲獎,以表彰其在蛋白質結構預測方面取得的重大成就。今年諾貝爾化學獎分別頒發給對蛋白質結構預測領域有所貢獻的三名學者,其中谷歌DeepMind研究團隊的成員瓊珀、哈薩比斯開發了人工智慧(AI)模型預測蛋白質複雜結構的革命性技術「Alpha Fold」,藉此獲得去年的生命科學突破獎(Breakthrough Prize in Life Sciences)。美國國家科學院(United States National Academy of Science)院士、華盛頓大學蛋白質設計研究所)University of Washington's Institute for Protein Design_所長貝克則創建出同樣精確的AI預測工具「RoseTTAFold」,這對蛋白質三維結構的預測達到突破性的精準程度,還成功建構了全新的蛋白質,對生物醫學研究產生重大影響。自今年10月7日起,諾貝爾獎委員會將依序揭曉生醫、物理、化學、文學、和平等5座獎,其餘獎項將於接下來的幾天揭曉,各獎獎金為1100萬瑞典克朗(約新台幣3414萬元),若得主超過1人則由共享殊榮者分享獎金。〔文學獎〕10月10日(周四)19:00〔和平獎〕10月11日(周五)17:00〔經濟學獎〕10月14日(周一)17:45