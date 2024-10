我是廣告 請繼續往下閱讀

▲迎接食慾之秋,LA ONE烘焙坊 以「抹茶、松露」兩款主題食材,打造13款烘焙、生鮮新品。(圖/LA ONE烘焙坊提供)

時序進入秋季,迎接食慾之秋,米其林綠星主廚簡天才率領旗下五位主廚,承襲法式餐廳的廚藝DNA, 以「抹茶、松露」兩款主題食材,打造LA ONE烘焙坊13款烘焙、生鮮新品,包含抹茶控雙餡蕨餅生乳捲、佐藤園抹茶長崎蛋糕、松露奶油義大利麵以及松露野菇豬肉披薩等。五位主廚橫跨料理、麵包、西點三個領域,以對食材的深刻理解,創作出豐富又多元的風味組合。「LA ONE抹茶控雙餡蕨餅生乳捲」最表層為抹茶巧克力香緹,以白巧克力增添香氣與絲滑口感,同時也作為夾餡與蛋糕體、香醇生乳餡甜蜜交纏,中心夾一塊黑糖蕨餅,正巧與清新茶香成有趣對比。「LA ONE 松露黑鹽奶油捲」更是挑戰奶油捲天花板,為了打造濃還要特濃的風味,麵包體密密捲入義大利黑松露醬,出爐後再擦上松露橄欖油封存滋味,最後撒上富有礦物質的黑鹽,宛如一道法式料理,精緻呈獻。「LA ONE 佐藤園抹茶長崎蛋糕」重現日本長崎蛋糕正統風味與口感。日本經典刨冰口味-抹茶加蜜紅豆,則搖身變成「LA ONE 抹茶紅豆麻糬吐司」。還有「LA ONE 蘋果抹茶巧克力塔」、「 LA ONE 抹茶莓果澎吉蛋糕」等。餐廳級歐陸菜「LA ONE 松露奶油義大利麵」,多種菇類炒香後拌入白酒和雞湯收汁後,再加入有「餐桌上的鑽石」之稱的黑松露、完美融入奶油香,飽滿濃郁且深邃的森林氣息,令人著迷。「 LA ONE 松露野菇豬肉披薩」自製麵皮充滿十足麥香,大手揮灑莫札瑞拉、切達、高達三種起司,再鋪上多種蕈菇與新鮮豬絞肉,進爐烤至半熟,最後添入濃郁的黑松露,洋溢肉香與松露味,在家輕鬆覆熱即可還原美味。LA ONE烘焙坊推出秋季新品優惠,10/20前任選新品2件9折、3 件88折,實體門市與網路商店同享優惠。