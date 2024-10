我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lisa最新的浪漫單曲〈Moonlit Floor〉,展現了簡單輕快的曲調,並以較慢的語速輕輕哼唱,讓粉絲心動直呼:「可以單曲循環一整天。」(圖/LLOUD Official YouTube)

韓國超強女團BlackPink的泰國籍成員Lisa,自從宣布成立個人品牌「LLOUD」後,就不斷發行不同曲風的單曲,讓粉絲超級驚喜,而Lisa的全新單曲〈Moonlit Floor〉,日前也正式推出,曲中輕快的旋律和Lisa略帶甜味的嗓音,展現出她與眾不同溫柔的一面,讓該曲才推出短短5天就創下700多萬的點閱。繼 〈Rockstar〉和〈New Woman〉等神曲後,Lisa的全新單曲〈Moonlit Floor〉在10月4日正式上架YouTube,短短5天就達到了700萬次點閱,十分驚人,而該曲和以往帥氣的曲風不同,這次Lisa的新作品展現了簡單輕快的曲調,並以較慢的語速輕輕哼唱,讓不少粉絲直呼:「我可以聽一整天」、「不需要修飾聲音就很酷,不需要饒舌,不需要很激烈,這首歌代表她真實的自己」、「可以反覆聽,不會覺得無聊。」而這首浪漫情歌裡,有段歌詞為:「Green-eyed, French boy got me trippin'. How your skin is always soft. How your kisses always hit.」(綠眼的法國男孩讓我著迷,你的肌膚總是那麼柔軟,你的吻總是那麼動人),被歌迷認為暗示性頗高,彷彿在寫Lisa的緋聞男友弗雷德里克。