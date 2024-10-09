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▲Lisa最新的浪漫單曲〈Moonlit Floor〉，展現了簡單輕快的曲調，並以較慢的語速輕輕哼唱，讓粉絲心動直呼：「可以單曲循環一整天。」（圖／LLOUD Official YouTube）

韓國超強女團BlackPink的泰國籍成員Lisa，自從宣布成立個人品牌「LLOUD」後，就不斷發行不同曲風的單曲，讓粉絲超級驚喜，而Lisa的全新單曲〈Moonlit Floor〉，日前也正式推出，曲中輕快的旋律和Lisa略帶甜味的嗓音，展現出她與眾不同溫柔的一面，讓該曲才推出短短5天就創下700多萬的點閱。繼 〈Rockstar〉和〈New Woman〉等神曲後，Lisa的全新單曲〈Moonlit Floor〉在10月4日正式上架YouTube，短短5天就達到了700萬次點閱，十分驚人，而該曲和以往帥氣的曲風不同，這次Lisa的新作品展現了簡單輕快的曲調，並以較慢的語速輕輕哼唱，讓不少粉絲直呼：「我可以聽一整天」、「不需要修飾聲音就很酷，不需要饒舌，不需要很激烈，這首歌代表她真實的自己」、「可以反覆聽，不會覺得無聊。」而這首浪漫情歌裡，有段歌詞為：「Green-eyed, French boy got me trippin'. How your skin is always soft. How your kisses always hit.」（綠眼的法國男孩讓我著迷，你的肌膚總是那麼柔軟，你的吻總是那麼動人），被歌迷認為暗示性頗高，彷彿在寫Lisa的緋聞男友弗雷德里克。